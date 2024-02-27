Bilecik Belediye Başkan Adayı Yaman, karavan tutkunlarıyla buluştu

Etkinliğin oldukça verimli geçtiğini kaydeden Akyol, "Katkılarından dolayı dernek üyelerimize ve AK Parti Bilecik Teşkilatı'na teşekkür eder, birlikte güzel işlere imza atmayı umarız." ifadesini kullandı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, programda karavan sahiplerinin bölgeye ilişkin talep ve önerilerini dinledi.

AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Kamp ve Karavan Derneğince Pelitözü Göleti'nde düzenlenen etkinlikte doğaseverlerle bir araya geldi.

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