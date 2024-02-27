Bilecik Belediye Başkan Adayı Yaman, karavan tutkunlarıyla buluştu
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Kamp ve Karavan Derneğince Pelitözü Göleti'nde düzenlenen etkinlikte doğaseverlerle bir araya geldi.
AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Bilecik Kamp ve Karavan Derneğince Pelitözü Göleti'nde düzenlenen etkinlikte doğaseverlerle bir araya geldi.
AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, programda karavan sahiplerinin bölgeye ilişkin talep ve önerilerini dinledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Yasin Akyol, programı karavanseverlerin seslerini duyurmak ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.
Etkinliğin oldukça verimli geçtiğini kaydeden Akyol, "Katkılarından dolayı dernek üyelerimize ve AK Parti Bilecik Teşkilatı'na teşekkür eder, birlikte güzel işlere imza atmayı umarız." ifadesini kullandı.
Programda Yaman'a, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım eşlik etti.
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