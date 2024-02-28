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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 12:54 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:06
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        Bilecik'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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        Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde şüphe üzerine 3 kişinin üzerinde arama yapıldı.

        Üzerlerinde 11,49 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içme aparatı (bong) ele geçirilen zanlılar gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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