12. Yargı Paketi son dakika Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 12. Yargı Paketi çıktı mı, maddeleri ve içeriği ne?
12. Yargı Paketi, gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Yargı sistemine yönelik çeşitli değişiklikler içeren teklifin kabul edilmesinin ardından gözler Resmi Gazete'de yayımlanacağı tarihe çevrilirken, vatandaşlar "12. Yargı Paketi yürürlüğe girdi mi?", "Af ya da infaz düzenlemesi var mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte 12. Yargı Paketi'nin son durumu, yürürlük süreci ve merak edilen ayrıntılar...
Yargı alanında önemli düzenlemeler getiren 12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek düzenlemeye ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, özellikle infaz sistemi ve olası af beklentileri kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. Peki, 12. Yargı Paketi ne zaman yürürlüğe girecek, hangi değişiklikleri içeriyor ve son gelişmeler neler? İşte detaylar...
12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kamuoyunda 12. Yargı Paketi olarak anılan kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Meclis sürecinin tamamlanmasının ardından düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Resmî Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Düzenleme, Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte uygulanmaya başlanacak.
12. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ NASIL?
Paket kapsamında öne çıkan başlıklar arasında;
- Miras kalan taşınmazların satışına ilişkin yeni düzenlemeler.
- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) uygulamasında değişiklikler.
- Bilirkişilik sistemi ve yargılama süreçlerine yönelik düzenlemeler.
- Duruşma süreleri ve yargılamaların hızlandırılmasına ilişkin hükümler.
- Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen kişilere yönelik ceza indirimi düzenlemesi yer alıyor.
IBAN MAĞDURLARI DÜZENLEMESİ NELER GETİRİYOR?
Komisyonda kabul edilen düzenleme ile banka hesabını maddi menfaat karşılığında veya başkalarının yönlendirmesiyle kullandıran ancak olayın niteliği bakımından farklı değerlendirilmesi gereken bazı kişiler için ceza indirimi uygulanabilmesinin önü açılıyor. Kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak anılan bu kesime ilişkin düzenlemenin, mahkemelerin somut olayın özelliklerini dikkate alarak daha esnek değerlendirme yapabilmesini sağlaması amaçlanıyor.
İNFAZ DÜZENLEMESİ VAR MI?
Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
12. Yargı Paketi'nde infaz düzenlemesinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Gürlek, "İnfaz düzenlemesi yok. Özellikle dava süreçlerinin hızlanması konusunda bir kısım düzenlememiz var. Aynı şekilde boşanma davaları biliyorsunuz yıllarca sürüyor.
Bu konuda boşanma davalarının çabuklaştırılmasına ilişkin bir kısım düzenlememiz var. Özellikle suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılmasına ilişkin bir düzenleme var. Şu an tabii Meclisimizde olduğu için içeriğiyle ilgili fazla ayrıntılı bilgi vermek istemiyoruz. Kapsamlı bir çalışma yaptık." dedi.