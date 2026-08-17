16 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI | Daha 17, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye… ABC1, AB ve Total sıralaması ile reytinglerde hangi yapım zirvede?

16 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

16 Ağustos Pazar akşamı Kanal D’de Daha 17 dizisi ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi.

TRT 1’de 20.00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu, Star TV’de Oh Olsun, Show TV’de Oflu Hoca’nın Şifresi 2 ve Now TV’de Sağ Sağlim 3: Ölü Ya Da Diri filmleri yayınlandı.

Ancak 16 Ağustos 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.