16 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI | Daha 17, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye… ABC1, AB ve Total sıralaması ile reytinglerde hangi yapım zirvede?
Dünün reyting sonuçları ile 16 Ağustos 2026 Pazar günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Daha 17 dizisi ile Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları öne çıkan yapımlar arasında yerini aldı. Diğer kanallarda ise Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu, Oh Olsun, Oflu Hoca'nın Şifresi 2 ve Sağ Sağlim 3: Ölü Ya Da Diri filmleri yayınlandı. Peki, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti? İşte dünün ABC1, AB ve Total sıralaması ile 16 Ağustos 2026 reyting sonuçları...
Reyting sonuçları 16 Ağustos 2026 listesi sabahın ilk ışıklarıyla beraber araştırılmaya başlandı. Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 16 Ağustos Pazar ABC1, AB ve Total reyting listesini araştırıyor. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Daha 17, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. İşte, 16 Ağustos 2026 dünün reyting sonuçları tablosu...
16 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
16 Ağustos Pazar akşamı Kanal D’de Daha 17 dizisi ile ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle ekranlara geldi.
TRT 1’de 20.00 Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu, Star TV’de Oh Olsun, Show TV’de Oflu Hoca’nın Şifresi 2 ve Now TV’de Sağ Sağlim 3: Ölü Ya Da Diri filmleri yayınlandı.
Ancak 16 Ağustos 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
16 AĞUSTOS 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI