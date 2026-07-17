2026 DÜNYA KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI | Fransa - İngiltere Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası yarı finalinde elenerek kupaya veda eden iki dev, Fransa ve İngiltere, üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Kylian Mbappé ile Harry Kane ise gol krallığı yarışında öne geçebilmek için sahada ekstra performans sergileyebilir. Turnuvadaki hayal kırıklığını üçüncülükle telafi etmek isteyen iki takımın mücadelesinin oynanacağı saat de futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Fransa - İngiltere Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.