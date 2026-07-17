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        Haberler Bilgi Spor 2026 DÜNYA KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI | Fransa - İngiltere Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        2026 DÜNYA KUPASI ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI | Fransa - İngiltere Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Dünya Kupası yarı finalinde elenerek kupaya veda eden iki dev, Fransa ve İngiltere, üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Kylian Mbappé ile Harry Kane ise gol krallığı yarışında öne geçebilmek için sahada ekstra performans sergileyebilir. Turnuvadaki hayal kırıklığını üçüncülükle telafi etmek isteyen iki takımın mücadelesinin oynanacağı saat de futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Fransa - İngiltere Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 15:44 Güncelleme:
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        Dünya Kupası yarı finalinde elenerek kupaya veda eden iki dev, Fransa ve İngiltere, üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. Kylian Mbappé ile Harry Kane ise gol krallığı yarışında öne geçebilmek için sahada ekstra performans sergileyebilir. Turnuvadaki hayal kırıklığını üçüncülükle telafi etmek isteyen iki takımın mücadelesinin oynanacağı saat de futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Fransa - İngiltere Dünya Kupası üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar haberimizde.

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        FRANSA - İNGİLTERE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Miami Stadyumu’nda oynanacak Fransa - İngiltere üçüncülük karşılaşması, 19 Temmuz Pazar günü TSİ 00.00’da başlayacak. Futbolseverler, iki dev ekibin prestij mücadelesine sahne olacak bu kritik randevuyu heyecanla bekliyor.

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        FRANSA - İNGİLTERE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI SAAT KAÇTA?

        2026 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında oynanacak Fransa - İngiltere karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Kritik mücadele, geniş izleyici kitlesi tarafından yakından takip edilecek.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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