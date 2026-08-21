2027 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramın 1. günü hangi güne denk geliyor, arefe günü ne zaman idrak edilecek?
2027 yılında Ramazan Bayramı'nın hangi tarihlere denk geldiği şimdiden merak konusu oldu. Bu kapsamda ''2027 Ramazan Bayramı ne zaman?'' sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan ayı, 2027 yılında 8 Şubat'ta başlayacak. Oruç ibadetinin yerine getirildiği bu mübarek ayın ardından Ramazan Bayramı'na kavuşulacak. Peki, bayramın 1. günü hangi güne denk geliyor, arefe günü ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet dini günler takvimi ile 2027 Ramazan Bayramı tarihleri…
Ramazan ayının ardından kutlanacak olan 2027 Ramazan Bayramı için araştırmalar şimdiden başladı. Aile ziyaretleri, bayram hazırlıkları ve tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar, “2027 Ramazan Bayramı ne zaman?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile 2027 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Peki, Bayramın 1. günü hangi güne denk geliyor? Arefe günü ne zaman idral edilecek? İşte Diyanet takvimi ile gün gün 2027 Ramazan Bayramı tarihleri ve merak edilen tüm detaylar…
2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet’in dini günler takvimine göre Ramazan ayı, 2027 yılında 8 Şubat Pazartesi günü başlayacak. İlk oruç için sahura 7 Şubat’ı 8 Şubat’a bağlayan gece kalkılacak. Ramazan ayının ilk teravih namazı da 7 Şubat Pazar akşamı kılınacak.
Ramazan ayı boyunca oruç ibadeti imsak vaktinde başlayacak ve akşam ezanıyla sona erecek. İl ve ilçelere göre imsak ve iftar saatleri değişeceği için vatandaşların bulundukları şehrin güncel imsakiyesini takip etmesi gerekecek.
KADİR GECESİ 5 MART’TA İDRAK EDİLECEK
Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi, 2027 yılında 5 Mart Cuma günü idrak edilecek.
2027 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2027 Ramazan Bayramı, 9 Mart Salı günü başlayacak. Ramazan Bayramı arifesi ise 8 Mart Pazartesi gününe denk geliyor.
Ramazan Bayramı, 9-11 Mart 2027 tarihleri arasında üç gün boyunca kutlanacak. Buna göre bayramın birinci günü 9 Mart Salı, ikinci günü 10 Mart Çarşamba, üçüncü ve son günü ise 11 Mart Perşembe olacak.
2027 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Arife günü: 8 Mart 2027 Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. gün: 9 Mart 2027 Salı
Ramazan Bayramı 2. gün: 10 Mart 2027 Çarşamba
Ramazan Bayramı 3. gün: 11 Mart 2027 Perşembe
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Ramazan Bayramı tatili, 8 Mart Pazartesi günü öğleden sonra başlayacak ve 11 Mart Perşembe günü sona erecek.
Buna göre Ramazan Bayramı tatili 3,5 gün olacak. Ancak 12 Mart Cuma gününün tatil ilan edilmesi halinde vatandaşlar 9 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.
Hemen belirtelim ki Ramazan Bayramı tatilinin süresi ile ilgili henüz resmi bir karar alınmış değil. Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşanması halinde detayları haberturk.com üzerinden öğrenebilirsiniz.