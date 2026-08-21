2027 Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramın 1. günü hangi güne denk geliyor, arefe günü ne zaman idrak edilecek?

Ramazan ayının ardından kutlanacak olan 2027 Ramazan Bayramı için araştırmalar şimdiden başladı. Aile ziyaretleri, bayram hazırlıkları ve tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar, “2027 Ramazan Bayramı ne zaman?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile 2027 Ramazan Bayramı tarihi belli oldu. Peki, Bayramın 1. günü hangi güne denk geliyor? Arefe günü ne zaman idral edilecek? İşte Diyanet takvimi ile gün gün 2027 Ramazan Bayramı tarihleri ve merak edilen tüm detaylar…