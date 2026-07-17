ADLİ TATİL TAKVİMİ 2026: Adli tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Adli tatil ne zaman bitecek, hangi davalar görülmeye devam edecek?

2026 yılı Adli tatil takvimi, hem hukuk çevrelerinin hem de devam eden dava süreçlerini takip eden vatandaşların tarafından merak ediliyor. Mahkemelerdeki olağan işleyişin yavaşladığı bu dönemde, yalnızca kanunda belirtilen istisnai ve acil nitelikteki dosyalar görülmeye devam ediyor. Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının izin kullandığı adli tatil sürecinde, duruşma ve dava tarihlerini öğrenmek isteyenler resmî takvime odaklanıyor. Peki, Adli tatil 2026 yılında ne zaman başlayacak, hangi tarihte sona erecek ve bu süreçte hangi davalar görülmeye devam edecek? İşte merak edilen ayrıntılar...