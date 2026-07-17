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        Haberler Bilgi Gündem ADLİ TATİL TAKVİMİ 2026: Adli tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Adli tatil ne zaman bitecek, hangi davalar görülmeye devam edecek?

        ADLİ TATİL TAKVİMİ 2026: Adli tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? Adli tatil ne zaman bitecek, hangi davalar görülmeye devam edecek?

        2026 Adli tatil takvimi, hukuk camiası ve devam eden dava süreçlerini takip eden vatandaşların gündemine girdi. Mahkemelerin rutin işleyişinin yavaşladığı bu dönemde yalnızca kanunda belirtilen acil ve istisnai dosyalar ele alınırken, hakim, savcı ve adliye çalışanları da yıllık izinlerini kullanıyor. Dava ve duruşma tarihlerini planlamak isteyenler ise Adli tatilin başlayacağı ve sona ereceği günleri araştırıyor. Peki, 2026 Adli tatil hangi tarihte başlayacak, ne zaman bitecek ve toplam kaç gün sürecek? İşte Adli tatil takvimine ilişkin ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 15:33 Güncelleme:
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        1

        2026 yılı Adli tatil takvimi, hem hukuk çevrelerinin hem de devam eden dava süreçlerini takip eden vatandaşların tarafından merak ediliyor. Mahkemelerdeki olağan işleyişin yavaşladığı bu dönemde, yalnızca kanunda belirtilen istisnai ve acil nitelikteki dosyalar görülmeye devam ediyor. Hakim, savcı ve adliye çalışanlarının izin kullandığı adli tatil sürecinde, duruşma ve dava tarihlerini öğrenmek isteyenler resmî takvime odaklanıyor. Peki, Adli tatil 2026 yılında ne zaman başlayacak, hangi tarihte sona erecek ve bu süreçte hangi davalar görülmeye devam edecek? İşte merak edilen ayrıntılar...

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        ADLİ TATİL 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında düzenlenen uygulamaya göre adli tatil, 20 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla başlayacak.

        Bu süreç, yargı mensuplarının dinlenmesi ve yeni adli yıla hazırlık yapması amacıyla uygulanırken, nöbetçi mahkemeler dışında kalan yargı birimlerinde rutin duruşmalara geçici olarak ara verilecek.

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        ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

        Yargı sisteminde önemli bir yere sahip olan adli tatil süreci, yaklaşık 40 gün boyunca devam etmektedir.

        2026 yılı adli tatilinin 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü sona ermesi bekleniyor. Bu tarihle birlikte yargı mensupları için dinlenme dönemi tamamlanmış olacak.

        Tatilin bitimini takip eden ilk iş günü olan 1 Eylül 2026 Salı günü ise yeni adli yıl açılacak ve mahkemeler yeniden normal çalışma düzenine dönecek.

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        ADLİ TATİL DÖNEMİNDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEYE DEVAM EDECEK?

        Adli tatil, yargı faaliyetlerinin tamamen durduğu bir dönem değildir. Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla "ivedi" sayılan şu işlemler devam eder:

        İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları,

        Nafaka davaları ve soybağına ilişkin acil işler,

        Tutuklu işler (Ceza davalarında tutukluluk incelemeleri),

        İş kazasından doğan tazminat davaları,

        Hizmet akdi veya iş sözleşmesi uyarınca açılan davalar,

        Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi davaları.

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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