AKDENİZ SALLANDI! 29 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan depremlere ilişkin son veriler, 29 Kasım 2026 Pazar günü de vatandaşların gündeminde yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtları, sarsıntıların meydana geldiği bölge, büyüklük, derinlik ve saat bilgilerini içeriyor. Bulundukları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ise güncel deprem verilerini inceliyor. Peki, bugün deprem oldu mu, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi? İşte 29 Kasım 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
29 Kasım 2026 Pazar günü meydana gelen depremler, günün ilk saatlerinden itibaren araştırılıyor. Türkiye'nin yanı sıra çevre ülkelerde kaydedilen sismik hareketlilik, AFAD ve Kandilli Rasathanesinin paylaştığı verilerle takip edilebiliyor. Yaşadıkları bölgede deprem hisseden vatandaşlar, sarsıntının merkez üssünü ve şiddetini öğrenmek için güncel kayıtlara yöneliyor. Peki, bugün nerede deprem oldu? Son deprem saat kaçta ve kaç büyüklüğünde gerçekleşti? İşte 29 Kasım 2026 tarihli güncel deprem verileri…
EN SON NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?
Kandilli Rasathanesi ile AFAD, meydana gelen depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Yayınlanan son depremler listesinde, küçük ya da büyük ölçekli tüm sarsıntılar yer alırken bu veriler sayesinde depremin büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği konum gibi detaylara kolayca ulaşılabiliyor.
Bugünkü son verilere göre, Akdeniz'de saat 09.49'da 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
29 KASIM 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
2026-11-29 00:04:5336.69326.21457.0ML2.9Ege Denizi - [99.45 km] Bodrum (Muğla)
2026-11-29 04:14:2335.7926.609179.99ML3.0Ege Denizi - [125.48 km] Datça (Muğla)
2026-11-29 09:49:3434.9868325.836177.39ML3.5Akdeniz
2026-11-29 02:04:3939.2411728.114514.67ML2.4Sındırgı (Balıkesir)
2026-11-29 10:13:4939.1561740.068174.82ML2.2Yayladere (Bingöl)