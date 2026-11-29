ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? ALES/3 sınav sonuçları nereden öğrenilir?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na girenler ALES sonuçları sorgulaması yapıyor. Akademik hedefleri olan adayların girdiği ALES, bu yıl 3. ve son kez düzenlendi. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte adaylar puanlarını ve başarı durumlarını ÖSYM'nin sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Peki,ALES sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, ALES sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar
ALES sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM tarafından paylaşıldı. Binlerce adayın başvurduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 29 Kasım 2026 Pazar günü düzenlendi. Sınavın geride kalmasının ardından değerlendirme süreci başlarken sıra ALES sonuçlarının açıklanacağı gün araştırmasına geldi. Peki, 2026 ALES/3 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, 2026 ALES sonuç sorgulama bilgisi...
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES/3 sonuçları 17 Aralık 2026 Perşembe günü açıklanacak.
Adaylar, belirtilen tarihte sınavdan aldıkları puanları ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.
ALES sonuç sorgulama ekranına adresinden ulaşabilirsiniz.
ALES SINAVI SONA ERDİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 29 Kasım’da yapıldı. Sınav, 81 ilde 92 sınav merkezinde 468 bina ve 7 bin 592 salonda gerçekleştirildi.
Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 187 bin 664 adayın başvurduğu sınavda, sayısal ve sözel testlerde 50'şer soru soruldu.
TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM tarafından sınava ait temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek. Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 9 Aralık'ta sona erecek.