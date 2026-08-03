Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ALES/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2026 ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuçları nasıl öğrenilir?

        ALES/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2026 ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuçları nasıl öğrenilir?

        2026-ALES/2 oturumunun sona ermesiyle birlikte adayların gündemi sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Lisansüstü eğitim planlayan ve akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, sınav puanlarının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi, sonuç tarihi ve sorgulama sürecine ilişkin önemli bilgileri ortaya koyuyor. Peki, 2026-ALES/2 sonuçları hangi gün açıklanacak ve adaylar puan bilgilerine hangi ekran üzerinden ulaşabilecek? İşte sonuç sürecine dair bilinmesi gerekenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 10:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026-ALES/2 sınavının tamamlanmasıyla birlikte ÖSYM’den gelecek sonuç duyurusu için geri sayım başladı. Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanmak üzere sınava katılan adaylar, puanlarının hangi gün açıklanacağını ve sonuç belgesine nasıl ulaşabileceklerini araştırmaya başladı. ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan bilgiler, sonuçların ilan edileceği tarih ile sorgulama sürecine dair yol haritasını ortaya koyuyor. Peki, 2026-ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç ekranına hangi adres üzerinden giriş yapılacak? İşte adayların bilmesi gereken ayrıntılar…

        2

        ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimine göre ALES/2 sonuçları, 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

        3

        ALES/2 SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecek.

        Sonuç ekranına T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapılması yeterli olacak; adaylara ayrıca fiziki bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

        4

        ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

        ALES sonuçları, sonuç açıklama tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini korumaktadır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çanakkale'de orman yangını çıktı!

        (DHA) Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Erdal Beşikçioğlu ve 39 kişi tutuklandı
        Avrupa'da kura günü!
        Avrupa'da kura günü!
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Trump saldırıyı erteledi, gözler İran görüşmesinde
        Armutları seçtirmedi! Kalasla kadının kafasını yardı
        Armutları seçtirmedi! Kalasla kadının kafasını yardı
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Göçmen faciasında can kaybı yükseldi
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        Emekli polis beylik silahıyla komşunu öldürdü!
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        3 - 9 Ağustos haftalık burç yorumları
        Sapağı kaçırdı, zincirleme kazaya sebep oldu!
        Sapağı kaçırdı, zincirleme kazaya sebep oldu!
        Mesafeli tatil
        Mesafeli tatil
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Bütün şehir aynı binada yaşıyor!
        Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!
        Okan Buruk'tan transfer tepkilerine cevap!
        Talihsiz kaza
        Talihsiz kaza
        Sağlık merkezi için kazma vuruldu tarih fışkırdı!
        Sağlık merkezi için kazma vuruldu tarih fışkırdı!
        "Tedavim henüz bitmedi"
        "Tedavim henüz bitmedi"
        Gündeme getirdi
        Gündeme getirdi
        Google Earth’te yapay zeka krizi
        Google Earth’te yapay zeka krizi