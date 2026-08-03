ALES/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2026 ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuçları nasıl öğrenilir?

2026-ALES/2 sınavının tamamlanmasıyla birlikte ÖSYM’den gelecek sonuç duyurusu için geri sayım başladı. Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanmak üzere sınava katılan adaylar, puanlarının hangi gün açıklanacağını ve sonuç belgesine nasıl ulaşabileceklerini araştırmaya başladı. ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan bilgiler, sonuçların ilan edileceği tarih ile sorgulama sürecine dair yol haritasını ortaya koyuyor. Peki, 2026-ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç ekranına hangi adres üzerinden giriş yapılacak? İşte adayların bilmesi gereken ayrıntılar…