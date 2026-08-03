ALES/2 SONUÇ SORGULAMA EKRANI: ÖSYM 2026 ALES/2 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES/2 sonuçları nasıl öğrenilir?
2026-ALES/2 oturumunun sona ermesiyle birlikte adayların gündemi sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Lisansüstü eğitim planlayan ve akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, sınav puanlarının ne zaman ilan edileceğini merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi, sonuç tarihi ve sorgulama sürecine ilişkin önemli bilgileri ortaya koyuyor. Peki, 2026-ALES/2 sonuçları hangi gün açıklanacak ve adaylar puan bilgilerine hangi ekran üzerinden ulaşabilecek? İşte sonuç sürecine dair bilinmesi gerekenler…
2026-ALES/2 sınavının tamamlanmasıyla birlikte ÖSYM’den gelecek sonuç duyurusu için geri sayım başladı. Yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanmak üzere sınava katılan adaylar, puanlarının hangi gün açıklanacağını ve sonuç belgesine nasıl ulaşabileceklerini araştırmaya başladı. ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan bilgiler, sonuçların ilan edileceği tarih ile sorgulama sürecine dair yol haritasını ortaya koyuyor. Peki, 2026-ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç ekranına hangi adres üzerinden giriş yapılacak? İşte adayların bilmesi gereken ayrıntılar…
ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimine göre ALES/2 sonuçları, 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.
ALES/2 SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecek.
Sonuç ekranına T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile giriş yapılması yeterli olacak; adaylara ayrıca fiziki bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.