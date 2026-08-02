ALES/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI? ÖSYM 2026 ALES/2 soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, bugün açıklanır mı?

2026-ALES/2 oturumu bugün saat 10.15’te başladı. Adaylar, 12.45’e kadar sürecek sınavda 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soruyu yanıtlayacak. Oturumun sona ermesinin ardından ise ÖSYM’nin paylaşacağı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı gündeme gelecek. Yanıtlarını kontrol ederek muhtemel puanlarını hesaplamak isteyen adaylar, soru ve cevapların erişime açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı bugün yayımlanacak mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar…