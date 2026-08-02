ALES/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI? ÖSYM 2026 ALES/2 soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, bugün açıklanır mı?
2026-ALES/2, bugün saat 10.15'te başladı ve 12.45'te sona erecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden 50'şer olmak üzere toplam 100 soru yöneltiliyor. Oturumun tamamlanmasının ardından gözler, ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrilecek. Sorular üzerinden doğru ve yanlışlarını karşılaştırmak isteyen adaylar, sınav puanlarına ilişkin tahminde bulunabilecek. Peki, ALES/2 soruları ve cevapları ne zaman erişime açılacak? Soru kitapçığı ile cevap anahtarı 2 Ağustos'ta yayımlanacak mı? İşte konuya ilişkin ayrıntılar…
2026-ALES/2 oturumu bugün saat 10.15’te başladı. Adaylar, 12.45’e kadar sürecek sınavda 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soruyu yanıtlayacak. Oturumun sona ermesinin ardından ise ÖSYM’nin paylaşacağı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı gündeme gelecek. Yanıtlarını kontrol ederek muhtemel puanlarını hesaplamak isteyen adaylar, soru ve cevapların erişime açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı bugün yayımlanacak mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar…
ALES/2 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarının, sınavın sona ermesinin ardından aynı gün içerisinde erişime açılması öngörülüyor.
ÖSYM’den konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde ayrıntılar haberimize eklenecek.
ALES/2 SORU VE CEVAPLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
Adaylar, ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarına ÖSYM’nin resmi açıklama platformu olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecek.