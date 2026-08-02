Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ALES/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI? ÖSYM 2026 ALES/2 soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, bugün açıklanır mı?

        ALES/2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI? ÖSYM 2026 ALES/2 soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, bugün açıklanır mı?

        2026-ALES/2, bugün saat 10.15'te başladı ve 12.45'te sona erecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testlerden 50'şer olmak üzere toplam 100 soru yöneltiliyor. Oturumun tamamlanmasının ardından gözler, ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarına çevrilecek. Sorular üzerinden doğru ve yanlışlarını karşılaştırmak isteyen adaylar, sınav puanlarına ilişkin tahminde bulunabilecek. Peki, ALES/2 soruları ve cevapları ne zaman erişime açılacak? Soru kitapçığı ile cevap anahtarı 2 Ağustos'ta yayımlanacak mı? İşte konuya ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 12:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        2026-ALES/2 oturumu bugün saat 10.15’te başladı. Adaylar, 12.45’e kadar sürecek sınavda 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soruyu yanıtlayacak. Oturumun sona ermesinin ardından ise ÖSYM’nin paylaşacağı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı gündeme gelecek. Yanıtlarını kontrol ederek muhtemel puanlarını hesaplamak isteyen adaylar, soru ve cevapların erişime açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı bugün yayımlanacak mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

        2

        ALES/2 SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

        ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarının, sınavın sona ermesinin ardından aynı gün içerisinde erişime açılması öngörülüyor.

        ÖSYM’den konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde ayrıntılar haberimize eklenecek.

        3

        ALES/2 SORU VE CEVAPLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        Adaylar, ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarına ÖSYM’nin resmi açıklama platformu olan ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM AİS mobil uygulaması aracılığıyla öğrenebilecek.

        4

        ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimine göre ALES/2 sonuçları, 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çocuklar oyunu bıraktı, parkı temizledi

        SAMSUN'un Canik ilçesinde 2 çocuk, oynadıkları parkı temizlerken görüntülendi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        Kaçak moloz döktü, telleri kopardı, yangına neden oldu!
        Kaçak moloz döktü, telleri kopardı, yangına neden oldu!
        Kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor! İşte yağış beklenen iller!
        Kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor! İşte yağış beklenen iller!
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Irak'la petrol hattında yeni anlaşma
        Evleri yangın tehdidi altında kaldı
        Evleri yangın tehdidi altında kaldı
        'Sihirli Annem'in 'Kerem'i baba oldu
        'Sihirli Annem'in 'Kerem'i baba oldu
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Aziz Yıldırım'dan flaş açıklamalar!
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Bazı yollar 14 gün trafiğe kapalı olacak
        Samar Dadgar tatilde
        Samar Dadgar tatilde