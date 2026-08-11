Zamlı LPG, motorin ve benzin fiyatı araştırmaları hız kazandı. Döviz kuru ve brent petrol piyasalarında yaşanan yukarı yönlü dalgalanmalar beraberinde akaryakıt zammı haberlerini getirdi. Daha önce 1.10 TL zam yapılan benzin fiyatlarına 1.56 TL daha zam gelirken toplam artış 2.66 TL’yi buldu. Akaryakı fiyatlarındaki hareketlenmenin ardından araç sahiplerinin gözü “LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatlarına zam ya da indirim var mı?” sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 11 Ağustos 2026 İzmir, Ankara ve İstanbul güncel akaryakıt fiyatları…