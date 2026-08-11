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        Haberler Bilgi Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıt fiyatları 1,56 TL arttı! İşte, 11 Ağustos 2026 zamlı LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Araç sahiplerine kötü haber: Akaryakıt fiyatları 1,56 TL arttı! İşte, 11 Ağustos 2026 zamlı LPG, motorin fiyatı ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

        Akaryakıt zammı sonrasında güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. En son 1 lira 10 kuruş zam yapılan benzin fiyatlarına yeni bir zam geldi. 1 lira 56 kuruşluk akaryakıt zammının ardından benzinin litre fiyatı 72 TL'yi geçti. İşte, 11 Ağustos 2026 Salı motorin (mazot), benzin ve LPG ne kadar, kaç TL oldu? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 07:52 Güncelleme:
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        Zamlı LPG, motorin ve benzin fiyatı araştırmaları hız kazandı. Döviz kuru ve brent petrol piyasalarında yaşanan yukarı yönlü dalgalanmalar beraberinde akaryakıt zammı haberlerini getirdi. Daha önce 1.10 TL zam yapılan benzin fiyatlarına 1.56 TL daha zam gelirken toplam artış 2.66 TL’yi buldu. Akaryakı fiyatlarındaki hareketlenmenin ardından araç sahiplerinin gözü “LPG, benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatlarına zam ya da indirim var mı?” sorusunun yanıtına çevrildi. İşte, 11 Ağustos 2026 İzmir, Ankara ve İstanbul güncel akaryakıt fiyatları…

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        SON OLARAK 1,10 TL ZAM GELMİŞTİ

        Benzine bir önceki zamda 1,10 TL artış yapılmıştı. Yeni açıklanan 1,56 TL'lik zamla birlikte benzin fiyatındaki toplam artış kısa sürede 2,66 TL'ye ulaşacak.

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        BENZİN FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

        Beklenen artışın toplam tutarı 2 lira 8 kuruş olarak hesaplandı. Ancak eşel mobil sistemi kapsamında bu tutarın yüzde 25'lik bölümü ÖTV'den karşılandı. Buna göre zammın yüzde 75'lik kısmı doğrudan akaryakıt fiyatlarına yansıdı.

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        BENZİNE 1.56 TL ZAM GELDİ

        En son litre fiyatına 1.10 TL zam yapılan benzin için fiyatlandırma bir kez daha değişti. 11 Ağustos Salı gecesi benzine 1.56 TL zam geldi.

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        BENZİN ZAMMI POMPAYA YANSIDI

        Benzine yapılan 1,56 TL'lik zam, 10 Ağustos Pazartesi'yi 11 Ağustos Salı'ya bağlayan gece yarısı uygulandı. Zamlı akaryakıt fiyatları 11 Ağustos Salı sabahından itibaren akaryakıt istasyonlarının tabelalarında görülüyor.

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        İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI 11 AĞUSTOS 2026

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 69.77 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 79.93 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 33.19 TL

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        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 69.92 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 80.07 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 33.79 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 11 AĞUSTOS 2026

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 70.89 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 81.19 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 33.89 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 11 AĞUSTOS 2026

        İzmir’de benzin litre fiyatı: 71.17 TL

        İzmir’de motorin litre fiyatı: 81.46 TL

        İzmir’de LPG litre fiyatı: 33.79 TL

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