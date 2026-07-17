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        Haberler Bilgi Gündem Asırlık Gece 4. yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Asırlık Gece dizisi konusu ve oyuncuları

        Asırlık Gece 4. yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Asırlık Gece dizisi konusu ve oyuncuları

        15 Temmuz'u konu alan ve TRT 1 ekranlarında yayınlanan Asırlık Gece dizisi, ilk üç bölümüyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yapımın yayınlanan bölümlerini izleyen seyirciler şimdi gözünü yeni bölüme çevirdi. "Asırlık Gece 4. bölüm ne zaman yayınlanacak?", "Asırlık Gece yeni bölüm hangi gün, hangi kanalda?" soruları öne çıkarken, TRT 1'in güncel yayın akışı da yakından takip ediliyor. Dizinin yeni bölüm tarihine ilişkin son gelişmeler haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 13:51 Güncelleme:
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        TRT 1'in 15 Temmuz temalı iddialı yapımı Asırlık Gece, gerçek olaylardan ilham alan hikâyesiyle ekran başındaki izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Peş peşe yayınlanan ilk üç bölümün ardından dizinin devamını bekleyen izleyiciler, "Asırlık Gece 4. bölüm yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki Asırlık Gece'nin yeni bölümü hangi tarihte ekranlara gelecek, TRT 1 yayın akışında yer alıyor mu? İşte merak edilen ayrıntılar...

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        TRT 1 YAYIN AKIŞI İLE ASIRLIK GECE 4. BÖLÜM NE ZAMAN?

        Toplamda 15 bölüm olarak yayınlanması planlanan dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta ekrana gelmesi bekleniyor. TRT1'in bu hafta açıklanan yayın akışına göre, cuma akşamı Asırlık Gece tekrar yayını, cumartesi akşamı Muhteşem Yedili, pazar akşamı ise İspanya - Arjantin 2026 Dünya Kupası Final Maçı yayınlanacak.

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        ASIRLIK GECE DİZİSİ KONUSU NE?

        Asırlık Gece dizisi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşanan kritik gelişmeleri ve o gece verilen mücadeleyi anlatıyor. Hüseyin Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan yapım, darbe girişiminin hazırlık sürecini, önemli dönüm noktalarını ve yaşanan olayları belge ve tanıklıklar ışığında ekrana taşıyor.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, köprüler ve TRT binası gibi stratejik noktalarda yaşanan gelişmeleri odağına alan dizi, yakın tarihin en kritik gecelerinden birini farklı yönleriyle ele alıyor.

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        ASIRLIK GECE OYUNCULARI KİMLER?

        Güçlü prodüksiyonuyla dikkat çeken dizinin oyuncu kadrosunda Türk televizyon ve sinema dünyasının birbirinden başarılı isimleri yer alıyor. Gerçek tarihi şahsiyetleri ve o gecenin kahramanlarını canlandıran oyuncu kadrosunda şu isimler öne çıkıyor:

        Rüzgar Aksoy (Ömer Halisdemir rolünde)

        Erkan Petekkaya

        Burak Sergen

        Emir Benderlioğlu

        Tolga Mendi

        Murat Aygen

        Yavuz Bingöl

        Altan Akışık

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