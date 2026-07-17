ASIRLIK GECE DİZİSİ KONUSU NE?

Asırlık Gece dizisi, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşanan kritik gelişmeleri ve o gece verilen mücadeleyi anlatıyor. Hüseyin Aydın'ın aynı adlı eserinden uyarlanan yapım, darbe girişiminin hazırlık sürecini, önemli dönüm noktalarını ve yaşanan olayları belge ve tanıklıklar ışığında ekrana taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, köprüler ve TRT binası gibi stratejik noktalarda yaşanan gelişmeleri odağına alan dizi, yakın tarihin en kritik gecelerinden birini farklı yönleriyle ele alıyor.