Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında yoluna devam edebilmek için Litvanya temsilcisi karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Taraftarlar ise kritik mücadele öncesinde Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçının tarihi, başlama saatini ve yayıncı kuruluşu araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgisi...
Giriş: 19 Ağustos 2026 - 01:45 Güncelleme:
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Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı için geri sayım başladı. Siyah-beyazlılar, taraftarının desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Kauno Zalgiris ise deplasmanda alacağı sonuçla eşleşmenin ikinci maçı öncesinde avantaj sağlamayı amaçlıyor. Peki Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Kauno Zalgiris karşılaşmasına ilişkin merak edilen detaylar...
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BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
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BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçının yayıncı kuruluşu henüz netleşmedi.
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