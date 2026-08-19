Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı için geri sayım başladı. Siyah-beyazlılar, taraftarının desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Kauno Zalgiris ise deplasmanda alacağı sonuçla eşleşmenin ikinci maçı öncesinde avantaj sağlamayı amaçlıyor. Peki Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Kauno Zalgiris karşılaşmasına ilişkin merak edilen detaylar...