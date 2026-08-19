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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında yoluna devam edebilmek için Litvanya temsilcisi karşısında avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. Taraftarlar ise kritik mücadele öncesinde Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçının tarihi, başlama saatini ve yayıncı kuruluşu araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçının tarihi, saati ve canlı yayın bilgisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 01:45 Güncelleme:
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        Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı için geri sayım başladı. Siyah-beyazlılar, taraftarının desteğini arkasına alarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etmek istiyor. Kauno Zalgiris ise deplasmanda alacağı sonuçla eşleşmenin ikinci maçı öncesinde avantaj sağlamayı amaçlıyor. Peki Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş - Kauno Zalgiris karşılaşmasına ilişkin merak edilen detaylar...

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        BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Beşiktaş ile Kauno Zalgiris arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

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        BEŞİKTAŞ - KAUNO ZALGIRIS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş - Kauno Zalgiris maçının yayıncı kuruluşu henüz netleşmedi.

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