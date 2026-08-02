BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER YAYINLANACAK? 2 Ağustos 2026 Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

Pazar günü ekran karşısına geçmeyi planlayan izleyiciler için televizyon kanallarının yayın programı netleşti. 2 Ağustos 2026 tarihli akışta Kanal D’de “Daha 17”nin yeni bölümü, atv’de “Kim Milyoner Olmak İster?” özel yayını ve TV8’de “MasterChef Türkiye”nin yeni bölümü yer alıyor. Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV’nin gün boyunca ekrana getireceği dizi, film, yarışma ve eğlence programları da belli oldu. İşte 2 Ağustos Pazar günü ulusal kanallarda izleyiciyle buluşacak yapımlar…