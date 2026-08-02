BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER YAYINLANACAK? 2 Ağustos 2026 Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı
Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 2 Ağustos 2026 Pazar gününün yayın programlarını araştırıyor. Kanal D'de Daha 17 yeni bölümüyle ekrana gelirken, atv'de Kim Milyoner Olmak İster? özel bölümü izleyiciyle buluşacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yayınlanacak. Kanal D, atv, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin güncel yayın akışları belli oldu. Peki bugün televizyonda hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? İşte 2 Ağustos Pazar günü kanallarda yayınlanacak yapımlar…
Pazar günü ekran karşısına geçmeyi planlayan izleyiciler için televizyon kanallarının yayın programı netleşti. 2 Ağustos 2026 tarihli akışta Kanal D’de “Daha 17”nin yeni bölümü, atv’de “Kim Milyoner Olmak İster?” özel yayını ve TV8’de “MasterChef Türkiye”nin yeni bölümü yer alıyor. Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV’nin gün boyunca ekrana getireceği dizi, film, yarışma ve eğlence programları da belli oldu. İşte 2 Ağustos Pazar günü ulusal kanallarda izleyiciyle buluşacak yapımlar…
KANALLARIN 2 AĞUSTOS PAZAR TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.00 Anneler ve Kızları
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Cafer’in Çilesi
14.45 Muhtemel Aşk
18.00 Dada Rota
18.35 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Eyyvah Eyvah 3
22.15 Korkusuz Korkak
23.45 Eyyvah Eyvah 3
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
08.30 Konuştukça
09.45 Magazin D Pazar
12.45 Pazar Gezmesi
13.45 Daha 17
16.30 Katakulli: Tuzak
18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 Daha 17 (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.58 İstiklal Marşı
06.00 Hayallerinin Peşinde
06.40 Hangimiz Sevmedik
09.25 Diriliş “Ertuğrul”
12.10 Kod Adı Kırlangıç
15.30 Taşacak Bu Deniz
19.00 Ana Haber
20.00 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti
ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Zembilli
09.00 Aile Saadeti
11.10 Buz Devri 2: Erime Başlıyor
13.00 Altı Üstü İstanbul
16.10 Var Mısın Yok Musun
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster? / Özel Bölüm
00.20 Altı Üstü İstanbul
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
08.30 Benim Tatlı Yalanım
10.30 Güzel Köylü
12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk
14.15 Tolgshow Yıldızlar
16.00 Doğanın Kanunu
19.00 Star Haber
20.00 Şaban Oğlu Şaban
22.00 Doğanın Kanunu
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
10.00 Kirli Sepeti
11.15 Halef: Köklerin Çağrısı
14.00 Sen Çal Kapımı
16.15 Karagül
19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Orta Direk Şaban
22.15 Orta Direk Şaban
TV8 YAYIN AKIŞI
08.00 Oynat Bakalım
08.30 Gençlik Rüzgarı
10.00 Gazete Magazin
15.30 Şanslı Pasaport
17.00 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)