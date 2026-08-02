Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER YAYINLANACAK? 2 Ağustos 2026 Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

        BU AKŞAM TELEVİZYONDA NELER YAYINLANACAK? 2 Ağustos 2026 Pazar Kanal D, Show TV, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

        Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler, 2 Ağustos 2026 Pazar gününün yayın programlarını araştırıyor. Kanal D'de Daha 17 yeni bölümüyle ekrana gelirken, atv'de Kim Milyoner Olmak İster? özel bölümü izleyiciyle buluşacak. TV8'de ise MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yayınlanacak. Kanal D, atv, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin güncel yayın akışları belli oldu. Peki bugün televizyonda hangi diziler, filmler ve yarışmalar var? İşte 2 Ağustos Pazar günü kanallarda yayınlanacak yapımlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 15:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Pazar günü ekran karşısına geçmeyi planlayan izleyiciler için televizyon kanallarının yayın programı netleşti. 2 Ağustos 2026 tarihli akışta Kanal D’de “Daha 17”nin yeni bölümü, atv’de “Kim Milyoner Olmak İster?” özel yayını ve TV8’de “MasterChef Türkiye”nin yeni bölümü yer alıyor. Star TV, Show TV, TRT 1 ve NOW TV’nin gün boyunca ekrana getireceği dizi, film, yarışma ve eğlence programları da belli oldu. İşte 2 Ağustos Pazar günü ulusal kanallarda izleyiciyle buluşacak yapımlar…

        2

        KANALLARIN 2 AĞUSTOS PAZAR TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Yeni Gelin

        08.00 Anneler ve Kızları

        10.00 Pazar Sürprizi

        13.00 Cafer’in Çilesi

        14.45 Muhtemel Aşk

        18.00 Dada Rota

        18.35 Hafta Sonu Ana Haber

        20.00 Eyyvah Eyvah 3

        22.15 Korkusuz Korkak

        23.45 Eyyvah Eyvah 3

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Küçük Ağa

        08.30 Konuştukça

        09.45 Magazin D Pazar

        12.45 Pazar Gezmesi

        13.45 Daha 17

        16.30 Katakulli: Tuzak

        18.30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20.00 Daha 17 (Yeni Bölüm)

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.58 İstiklal Marşı

        06.00 Hayallerinin Peşinde

        06.40 Hangimiz Sevmedik

        09.25 Diriliş “Ertuğrul”

        12.10 Kod Adı Kırlangıç

        15.30 Taşacak Bu Deniz

        19.00 Ana Haber

        20.00 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07.00 Zembilli

        09.00 Aile Saadeti

        11.10 Buz Devri 2: Erime Başlıyor

        13.00 Altı Üstü İstanbul

        16.10 Var Mısın Yok Musun

        19.00 ATV Ana Haber

        20.00 Kim Milyoner Olmak İster? / Özel Bölüm

        00.20 Altı Üstü İstanbul

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 İki Aile

        08.30 Benim Tatlı Yalanım

        10.30 Güzel Köylü

        12.00 Vahe ile Tatildeki Mutluluk

        14.15 Tolgshow Yıldızlar

        16.00 Doğanın Kanunu

        19.00 Star Haber

        20.00 Şaban Oğlu Şaban

        22.00 Doğanın Kanunu

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        10.00 Kirli Sepeti

        11.15 Halef: Köklerin Çağrısı

        14.00 Sen Çal Kapımı

        16.15 Karagül

        19.00 NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 Orta Direk Şaban

        22.15 Orta Direk Şaban

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        08.00 Oynat Bakalım

        08.30 Gençlik Rüzgarı

        10.00 Gazete Magazin

        15.30 Şanslı Pasaport

        17.00 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        HABERTÜRK TELEVİZYON HABERLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan FETÖ'cü terörist yakalandı

        İÇİŞLERİ Bakanlığı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Marmaris'te suikast girişiminde bulunan ve kırmızı bültenle aranan FETÖ mensubu B.K'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını duyurdu. O anlar kameraya böyle yansıdı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        TFF'den "çipli top" kararı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        Evlere yaklaşan alevleri dozerle durdurmaya çalıştı!
        Evlere yaklaşan alevleri dozerle durdurmaya çalıştı!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        "Evleniyorlar"
        "Evleniyorlar"
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        Fırtına, HT Spor'da sahne alıyor!
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok