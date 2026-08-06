BU AKŞAM TV'DE HANGİ DİZİLER VAR? 6 Ağustos 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı
Televizyon kanallarının 6 Ağustos Perşembe gününe ait yayın programları netleşti. Gün boyunca haber, yarışma, dizi ve sinema içeriklerini izleyiciyle buluşturacak ulusal kanallarda, akşam kuşağında dikkat çeken yapımlar ekrana gelecek. Show TV'de Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü yayınlanırken, TV8'de ise MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var ve saat kaçta başlayacak? İşte Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin 6 Ağustos 2026 tarihli yayın akışları...
6 Ağustos Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun bir yayın programı bekliyor. Ulusal kanalların güncel akışlarına göre gündüz kuşağında haber, magazin ve yarışma programları yer alırken, akşam saatlerinde dizi ve eğlence yapımları öne çıkacak. Show TV’de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümü yayınlanacak. Peki, bugün hangi kanalda hangi program var? İşte Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin 6 Ağustos 2026 tarihli yayın akışı...
6 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09.00 – Aşk Laftan Anlamaz
12.00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 – Kızılcık Şerbeti
18.25 – Show Ana Haber
20.00 – Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)
00.15 - Ölmek İçin Bir Gün
02.00 – Muhtemel Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
09.30 – Yaprak Dökümü
12.00 – Kanal D Haber Gün Arası
13.00 – Magazin D Yaz
14.00 – Uzak Şehir
16.45 – Aşk-ı Memnu
18.30 – Kanal D Ana Haber
20.00 – Yüz Numaralı Adam
21.45 – Yüz Numaralı Adam
23.30 – Daha 17
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.20 - Kalk Gidelim
10.00 – Kendi Düşen Ağlamaz
13.00 – Seksenler
14.45 – Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 – Lingo Türkiye
19.00 – Ana Haber
19.55 – İddiaların Aksine
20.00 – Çin Seddi | Yabancı Sinema
22.10 – Asırlık Gece
23.55 – Aile Meselesi | Türk Sineması
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 – Kırgın Çiçekler
13.00 – atv Gün Ortası
14.00 – Altı Üstü İstanbul
16.30 – Var Mısın Yok Musun
19.00 – atv Ana Haber
20.00 – Var Mısın Yok Musun?
22.45 – Altı Üstü İstanbul
STAR YAYIN AKIŞI
07.00 - İki Aile
09.30 - Çirkin
12.00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 - Güzel Köylü
16.30 - Erkenci Kuş
19.00 - Star Haber
20.00 - Örümcek Adam Eve Dönüş
22.45 - Örümcek Adam Eve Dönüş
01.30 - Işıklar Sönmesin
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 - Çalar Saat
10.00 - Kirli Sepeti
12.00 - Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 - Sen Çal Kapımı
16.30 - Karagül
19.00 - NOW Ana Haber
20.00 - Recep İvedik 6
22.15 - Recep İvedik 6
00.45 - Aşk Yeniden
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 - Oynat Bakalım
09.00 - Gel Konuşalım – Canlı
11.00 - Gazete Magazin
13.00 - Doktor Aksoy
15.30 - MasterChef Türkiye
20.00 - MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
00.15 - MasterChef Türkiye