BU AKŞAM TV'DE HANGİ DİZİLER VAR? 6 Ağustos 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

6 Ağustos Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun bir yayın programı bekliyor. Ulusal kanalların güncel akışlarına göre gündüz kuşağında haber, magazin ve yarışma programları yer alırken, akşam saatlerinde dizi ve eğlence yapımları öne çıkacak. Show TV’de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümü yayınlanacak. Peki, bugün hangi kanalda hangi program var? İşte Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin 6 Ağustos 2026 tarihli yayın akışı...