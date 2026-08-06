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        Haberler Bilgi Magazin BU AKŞAM TV'DE HANGİ DİZİLER VAR? 6 Ağustos 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

        BU AKŞAM TV'DE HANGİ DİZİLER VAR? 6 Ağustos 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

        Televizyon kanallarının 6 Ağustos Perşembe gününe ait yayın programları netleşti. Gün boyunca haber, yarışma, dizi ve sinema içeriklerini izleyiciyle buluşturacak ulusal kanallarda, akşam kuşağında dikkat çeken yapımlar ekrana gelecek. Show TV'de Muhtemel Aşk'ın yeni bölümü yayınlanırken, TV8'de ise MasterChef Türkiye izleyici karşısına çıkacak. Peki, bugün televizyonda hangi yapımlar var ve saat kaçta başlayacak? İşte Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV'nin 6 Ağustos 2026 tarihli yayın akışları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 10:48 Güncelleme:
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        1

        6 Ağustos Perşembe günü televizyon ekranlarında izleyicileri yoğun bir yayın programı bekliyor. Ulusal kanalların güncel akışlarına göre gündüz kuşağında haber, magazin ve yarışma programları yer alırken, akşam saatlerinde dizi ve eğlence yapımları öne çıkacak. Show TV’de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümü yayınlanacak. Peki, bugün hangi kanalda hangi program var? İşte Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, TV8 ve NOW TV’nin 6 Ağustos 2026 tarihli yayın akışı...

        2

        6 AĞUSTOS 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        09.00 – Aşk Laftan Anlamaz

        12.00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15.00 – Kızılcık Şerbeti

        18.25 – Show Ana Haber

        20.00 – Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)

        00.15 - Ölmek İçin Bir Gün

        02.00 – Muhtemel Aşk

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09.30 – Yaprak Dökümü

        12.00 – Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 – Magazin D Yaz

        14.00 – Uzak Şehir

        16.45 – Aşk-ı Memnu

        18.30 – Kanal D Ana Haber

        20.00 – Yüz Numaralı Adam

        21.45 – Yüz Numaralı Adam

        23.30 – Daha 17

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.20 - Kalk Gidelim

        10.00 – Kendi Düşen Ağlamaz

        13.00 – Seksenler

        14.45 – Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.45 – Lingo Türkiye

        19.00 – Ana Haber

        19.55 – İddiaların Aksine

        20.00 – Çin Seddi | Yabancı Sinema

        22.10 – Asırlık Gece

        23.55 – Aile Meselesi | Türk Sineması

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 - Kahvaltı Haberleri

        10.00 – Kırgın Çiçekler

        13.00 – atv Gün Ortası

        14.00 – Altı Üstü İstanbul

        16.30 – Var Mısın Yok Musun

        19.00 – atv Ana Haber

        20.00 – Var Mısın Yok Musun?

        22.45 – Altı Üstü İstanbul

        6

        STAR YAYIN AKIŞI

        07.00 - İki Aile

        09.30 - Çirkin

        12.00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.00 - Güzel Köylü

        16.30 - Erkenci Kuş

        19.00 - Star Haber

        20.00 - Örümcek Adam Eve Dönüş

        22.45 - Örümcek Adam Eve Dönüş

        01.30 - Işıklar Sönmesin

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 - Çalar Saat

        10.00 - Kirli Sepeti

        12.00 - Halef: Köklerin Çağrısı

        15.00 - Sen Çal Kapımı

        16.30 - Karagül

        19.00 - NOW Ana Haber

        20.00 - Recep İvedik 6

        22.15 - Recep İvedik 6

        00.45 - Aşk Yeniden

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 - Oynat Bakalım

        09.00 - Gel Konuşalım – Canlı

        11.00 - Gazete Magazin

        13.00 - Doktor Aksoy

        15.30 - MasterChef Türkiye

        20.00 - MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm

        00.15 - MasterChef Türkiye

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