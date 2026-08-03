BUGÜN TV'DE NELER VAR, HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK? 3 Ağustos 2026 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi

Yaz sezonunda ekran hareketliliği sürerken televizyon kanalları, pazartesi akşamı için dizi, film, yarışma ve eğlence programlarından oluşan geniş bir yayın seçkisi hazırladı. Akşamını evde geçirecek izleyiciler, hangi yapımın hangi kanalda ekrana geleceğini araştırıyor. 3 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı TRT 1’de Düğün Dernek 2: Sünnet filmi, ATV’de Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü, TV8’de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ve Show TV’de Güldür Güldür Show izleyiciyle buluşacak. İşte kanalların güncel yayın programı...