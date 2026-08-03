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        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TV'DE NELER VAR, HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK? 3 Ağustos 2026 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi

        BUGÜN TV'DE NELER VAR, HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK? 3 Ağustos 2026 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi

        Haftanın ilk akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyicileri, farklı türlerde yapımlardan oluşan zengin bir yayın programı bekliyor. Ulusal kanallar, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü sinemadan yarışmaya, diziden eğlence programına kadar pek çok seçeneği ekrana taşıyacak. TRT 1'de Düğün Dernek 2: Sünnet filmi yayınlanırken, ATV'de Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü, Show TV'de ise Güldür Güldür Show"ekrana gelecek. İşte 3 Ağustos akşamı kanallarda yer alacak yapımlar ve günün ayrıntılı yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 12:44 Güncelleme:
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        1

        Yaz sezonunda ekran hareketliliği sürerken televizyon kanalları, pazartesi akşamı için dizi, film, yarışma ve eğlence programlarından oluşan geniş bir yayın seçkisi hazırladı. Akşamını evde geçirecek izleyiciler, hangi yapımın hangi kanalda ekrana geleceğini araştırıyor. 3 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı TRT 1’de Düğün Dernek 2: Sünnet filmi, ATV’de Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü, TV8’de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ve Show TV’de Güldür Güldür Show izleyiciyle buluşacak. İşte kanalların güncel yayın programı...

        2

        KANALLARIN 3 AĞUSTOS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Yeni Gelin

        09:00 - Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15:00 – Kızılcık Şerbeti

        18:25 – Show Ana Haber

        20:00 – Güldür Güldür Show

        00:15 - Muhtemel Aşk

        02:45 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Küçük Ağa

        09:30 - Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 - Magazin D Yaz

        14:00 - Uzak Şehir

        16:45 – Aşk-ı Memnu

        18:30 – Kanal D Ana Haber

        20:00 – Daha 17

        23:15 - Son Köpek Balığı İstilası

        00:45 - Son Köpek Balığı İstilası

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:13 – İstiklal Marşı

        05:15 - Hayallerinin Peşinde

        06:00 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        07:00 - Kalk Gidelim

        10:15 - Kendi Düşen Ağlamaz

        13:30 - Seksenler

        14:45 - Yürek Çıkmazı

        17:45 - Lingo Türkiye

        19:00 - Ana Haber

        19:55 - İddiaların Aksine

        20:00 - Düğün Dernek 2: Sünnet | Türk Sineması

        22:30 - Hükümet Kadın 2 | Türk Sineması

        00:00 - Asırlık Gece

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 – Kahvaltı Haberleri

        10:00 – Kırgın Çiçekler

        13:00 – atv Gün Ortası

        14:00 – A.B.İ.

        16:30 - Var Mısın Yok Musun

        19:00 – atv Ana Haber

        20:00 - Altı Üstü İstanbul

        00:20 - Var Mısın Yok Musun

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - İki Aile

        09:30 – Çirkin

        12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14:00 - Güzel Köylü

        16:30 - Erkenci Kuş

        19:00 – Star Haber

        20:00 – Hababam Sınıfı Tatilde

        22:30 - Tolgshow Yıldızlar

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 – Çalar Saat

        10:00 - Kirli Sepeti

        12:00 - Halef: Köklerin Çağrısı

        15:00 - Sen Çal Kapımı

        16:30 - Karagül

        19:00 – Now Ana Haber

        20:00 – Ölümü Gör

        22:15 - Olmadı Kaçarız

        00:30 - Ölümü Gör

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 - Oynat Bakalım

        09:00 - Gel Konuşalım / Canlı

        11:00 - Gazete Magazin

        13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm

        15:30 - MasterChef Türkiye

        20:00 – MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 - MasterChef Türkiye

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