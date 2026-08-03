BUGÜN TV'DE NELER VAR, HANGİ DİZİLER YAYINLANACAK? 3 Ağustos 2026 Pazartesi Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı listesi
Haftanın ilk akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyicileri, farklı türlerde yapımlardan oluşan zengin bir yayın programı bekliyor. Ulusal kanallar, 3 Ağustos 2026 Pazartesi günü sinemadan yarışmaya, diziden eğlence programına kadar pek çok seçeneği ekrana taşıyacak. TRT 1'de Düğün Dernek 2: Sünnet filmi yayınlanırken, ATV'de Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü, Show TV'de ise Güldür Güldür Show"ekrana gelecek. İşte 3 Ağustos akşamı kanallarda yer alacak yapımlar ve günün ayrıntılı yayın akışı...
Yaz sezonunda ekran hareketliliği sürerken televizyon kanalları, pazartesi akşamı için dizi, film, yarışma ve eğlence programlarından oluşan geniş bir yayın seçkisi hazırladı. Akşamını evde geçirecek izleyiciler, hangi yapımın hangi kanalda ekrana geleceğini araştırıyor. 3 Ağustos 2026 Pazartesi akşamı TRT 1’de Düğün Dernek 2: Sünnet filmi, ATV’de Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümü, TV8’de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü ve Show TV’de Güldür Güldür Show izleyiciyle buluşacak. İşte kanalların güncel yayın programı...
KANALLARIN 3 AĞUSTOS PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Yeni Gelin
09:00 - Aşk Laftan Anlamaz
12:00 – Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Show Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
00:15 - Muhtemel Aşk
02:45 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Küçük Ağa
09:30 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Magazin D Yaz
14:00 - Uzak Şehir
16:45 – Aşk-ı Memnu
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Daha 17
23:15 - Son Köpek Balığı İstilası
00:45 - Son Köpek Balığı İstilası
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:13 – İstiklal Marşı
05:15 - Hayallerinin Peşinde
06:00 - Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07:00 - Kalk Gidelim
10:15 - Kendi Düşen Ağlamaz
13:30 - Seksenler
14:45 - Yürek Çıkmazı
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
19:55 - İddiaların Aksine
20:00 - Düğün Dernek 2: Sünnet | Türk Sineması
22:30 - Hükümet Kadın 2 | Türk Sineması
00:00 - Asırlık Gece
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Kırgın Çiçekler
13:00 – atv Gün Ortası
14:00 – A.B.İ.
16:30 - Var Mısın Yok Musun
19:00 – atv Ana Haber
20:00 - Altı Üstü İstanbul
00:20 - Var Mısın Yok Musun
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - İki Aile
09:30 – Çirkin
12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:00 - Güzel Köylü
16:30 - Erkenci Kuş
19:00 – Star Haber
20:00 – Hababam Sınıfı Tatilde
22:30 - Tolgshow Yıldızlar
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 – Çalar Saat
10:00 - Kirli Sepeti
12:00 - Halef: Köklerin Çağrısı
15:00 - Sen Çal Kapımı
16:30 - Karagül
19:00 – Now Ana Haber
20:00 – Ölümü Gör
22:15 - Olmadı Kaçarız
00:30 - Ölümü Gör
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 - Oynat Bakalım
09:00 - Gel Konuşalım / Canlı
11:00 - Gazete Magazin
13:00 - Doktor Aksoy / Yeni Bölüm
15:30 - MasterChef Türkiye
20:00 – MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - MasterChef Türkiye