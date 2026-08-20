BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 AĞUSTOS 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maç takvimi!
20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri Avrupa kupalarında önemli karşılaşmalar bekliyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanacak. Beşiktaş sahasında Kauno Zalgiris'i ağırlayacakken, Trabzonspor ise Ferencvaros'u konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 20 Ağustos 2026 maç programı ile bugünkü mücadelelerin başlama saatleri...
‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?’’ soruları 20 Ağustos 2026 maç programı ile yanıt buldu. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçları bugün oynanacak. Beşiktaş Kauno Zalgiris karşısında sahaya çıkacakken, Trabzonspor ise sahasında Ferencvaros ile mücadele edecek. Peki, Trabzonspor-Ferencvaros ve Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçları saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 20 Ağustos 2026 bugünkü maçlar, başlama saatleri ve canlı yayın kanalları…
UEFA AVRUPA LİGİ’NDE PLAY-OFF TURU HEYECANI
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda 12 maç oynanacak.
Beşiktaş, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i ağırlayacak. Trabzonspor ise Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u aynı saatte konuk edecek.
Müsabakaların rövanşları, 27 Ağustos'ta oynanacak ve lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Kaybeden takımlar ise UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına dahil olacak.
UEFA KONFERANS LİGİ’NDE PLAY-OFF TURU HEYECANI
UEFA Konferans Ligi'nde de play-off turu heyecanı yaşanıyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off turunda 24 maç oynanacak.
Ligde 26-27 Ağustos'ta yapılacak rövanş müsabakalarının ardından lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Elenen takımlar ise Avrupa'ya veda edecek.
BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak.
TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Ferencvaros maçı, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, ATV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac yönetecek. Pajac'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacak.
20 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu
18:00 FC Kairat Almaty - RSC Anderlecht
19:00 Jagiellonia Bialystok - FC Iberia 1999
19:00 Mjallby AIF - FC Salzburg
20:00 Trabzonspor - Ferencvarosi Budapest (ATV)
20:00 CS Universitatea Craiova 1948 - FC Ararat-Armenia
20:00 KF Egnatia Rrogozhine - Lillestrom SK
20:00 KKS Lech Poznan - FC Thun
20:00 Beşiktaş - FK Kauno Zalgiris (S Sport, S Sport Plus)
21:00 ST. Truidense VV - Omonia Nicosia
21:00 FK Crvena Zvezda Belgrade - FC Viktoria Plzen
21:00 OFI Crete - PFC CSKA Sofia
22:00 Benfica Lisbon - AGF Aarhus
UEFA Avrupa Konferans Ligi
19:00 Lincoln Red Imps - Larne FC
19:00 FC Inter Turku - FC Copenhagen
20:00 Tromso IL - Brighton & Hove Albion FC
20:00 FC Midtjylland - HNK Rijeka
20:00 FC Nordsjælland - FC St Gallen 1879
20:30 KI Klaksvik - Riga FC
20:45 PAOK Thessaloniki - SK Brann
21:00 Vikingur Reykjavik - FK Borac Banja Luka
21:00 KF Drita - Inter Club de Escaldes
21:00 KS Gornik Zabrze - Monaco
21:00 FC Twente - Karabağ FK
21:15 FC Sion - Ajax Amsterdam
21:30 Motherwell FC - Freiburg
21:30 Panathinaikos - FC Hradec Kralove
21:30 KAA Gent - Hibernian FC
21:30 Atalanta BC - Hapoel Tel Aviv FC
21:30 FC Lugano - Maccabi Tel Aviv FC
Suudi Arabistan Pro Lig
21:00 Al Feiha - El Hilal