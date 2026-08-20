BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 AĞUSTOS 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maç takvimi!

‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?’’ soruları 20 Ağustos 2026 maç programı ile yanıt buldu. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçları bugün oynanacak. Beşiktaş Kauno Zalgiris karşısında sahaya çıkacakken, Trabzonspor ise sahasında Ferencvaros ile mücadele edecek. Peki, Trabzonspor-Ferencvaros ve Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçları saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 20 Ağustos 2026 bugünkü maçlar, başlama saatleri ve canlı yayın kanalları…