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        Haberler Bilgi BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 AĞUSTOS 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maç takvimi!

        BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 AĞUSTOS 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maç takvimi!

        20 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri Avrupa kupalarında önemli karşılaşmalar bekliyor. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanacak. Beşiktaş sahasında Kauno Zalgiris'i ağırlayacakken, Trabzonspor ise Ferencvaros'u konuk edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 20 Ağustos 2026 maç programı ile bugünkü mücadelelerin başlama saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 08:28 Güncelleme:
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        ‘’Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var?’’ soruları 20 Ağustos 2026 maç programı ile yanıt buldu. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçları bugün oynanacak. Beşiktaş Kauno Zalgiris karşısında sahaya çıkacakken, Trabzonspor ise sahasında Ferencvaros ile mücadele edecek. Peki, Trabzonspor-Ferencvaros ve Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçları saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 20 Ağustos 2026 bugünkü maçlar, başlama saatleri ve canlı yayın kanalları…

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        UEFA AVRUPA LİGİ’NDE PLAY-OFF TURU HEYECANI

        UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off turunda 12 maç oynanacak.

        Beşiktaş, Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'i ağırlayacak. Trabzonspor ise Macaristan temsilcisi Ferencvaros'u aynı saatte konuk edecek.

        Müsabakaların rövanşları, 27 Ağustos'ta oynanacak ve lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Kaybeden takımlar ise UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına dahil olacak.

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        UEFA KONFERANS LİGİ’NDE PLAY-OFF TURU HEYECANI

        UEFA Konferans Ligi'nde de play-off turu heyecanı yaşanıyor.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun play-off turunda 24 maç oynanacak.

        Ligde 26-27 Ağustos'ta yapılacak rövanş müsabakalarının ardından lig aşamasına kalan takımlar belli olacak. Elenen takımlar ise Avrupa'ya veda edecek.

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        BEŞİKTAŞ-KAUNO ZALGIRIS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş-Kauno Zalgiris maçı, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        Karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan hakem Tobias Stieler yönetecek. Stieler'in yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Jonas Weickenmeier yapacak.

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        TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Trabzonspor-Ferencvaros maçı, 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, ATV'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonundan Igor Pajac yönetecek. Pajac'ın yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Bojan Zobenica ve Ivan Mihalj yapacak.

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        20 AĞUSTOS 2026 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu

        18:00 FC Kairat Almaty - RSC Anderlecht

        19:00 Jagiellonia Bialystok - FC Iberia 1999

        19:00 Mjallby AIF - FC Salzburg

        20:00 Trabzonspor - Ferencvarosi Budapest (ATV)

        20:00 CS Universitatea Craiova 1948 - FC Ararat-Armenia

        20:00 KF Egnatia Rrogozhine - Lillestrom SK

        20:00 KKS Lech Poznan - FC Thun

        20:00 Beşiktaş - FK Kauno Zalgiris (S Sport, S Sport Plus)

        21:00 ST. Truidense VV - Omonia Nicosia

        21:00 FK Crvena Zvezda Belgrade - FC Viktoria Plzen

        21:00 OFI Crete - PFC CSKA Sofia

        22:00 Benfica Lisbon - AGF Aarhus

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        UEFA Avrupa Konferans Ligi

        19:00 Lincoln Red Imps - Larne FC

        19:00 FC Inter Turku - FC Copenhagen

        20:00 Tromso IL - Brighton & Hove Albion FC

        20:00 FC Midtjylland - HNK Rijeka

        20:00 FC Nordsjælland - FC St Gallen 1879

        20:30 KI Klaksvik - Riga FC

        20:45 PAOK Thessaloniki - SK Brann

        21:00 Vikingur Reykjavik - FK Borac Banja Luka

        21:00 KF Drita - Inter Club de Escaldes

        21:00 KS Gornik Zabrze - Monaco

        21:00 FC Twente - Karabağ FK

        21:15 FC Sion - Ajax Amsterdam

        21:30 Motherwell FC - Freiburg

        21:30 Panathinaikos - FC Hradec Kralove

        21:30 KAA Gent - Hibernian FC

        21:30 Atalanta BC - Hapoel Tel Aviv FC

        21:30 FC Lugano - Maccabi Tel Aviv FC

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        Suudi Arabistan Pro Lig

        21:00 Al Feiha - El Hilal

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