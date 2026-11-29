CANLI İZLE | Milliler sahada! Türkiye - İzlanda basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Türkiye - İzlanda basketbol maçı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında 29 Kasım Pazar günü oynanacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İstanbul'da çıkacağı kritik karşılaşmanın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye - İzlanda maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Türkiye - İzlanda basketbol maçı canlı izleme ekranı…
A Milli Erkek Basketbol Takımı, Dünya Kupası'na katılmayı garantilemesinin ardından Avrupa Elemeleri'ndeki mücadelesini sürdürüyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki Ay-Yıldızlılar, J Grubu'ndaki dördüncü maçında İzlanda karşısında galibiyet arayacak. Milliler, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede tarihindeki 1069. karşılaşmasına çıkacak. Peki, Türkiye - İzlanda basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Türkiye - İzlanda maçı canlı yayın ekranı hakkında merak edilenler…
TÜRKİYE - İZLANDA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye - İzlanda basketbol maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda yapılacak karşılaşmaya İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.
TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İzlanda ile karşı karşıya geleceği mücadele saat 19.00'da başlayacak. Ay-Yıldızlı ekip, grup aşamasındaki dördüncü maçında sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.
TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye - İzlanda basketbol maçı TRT 1 ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbolseverler, 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı bu kanallardan takip edebilecek.
A MİLLİ TAKIM'IN İZLANDA MAÇI ÖNCESİ SON DURUMU
FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılmayı daha önce garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki ilk maçlarında Litvanya'yı 94-66, İzlanda'yı ise 110-73 mağlup etti. Milliler, ikinci ayaktaki ilk karşılaşmasında İtalya'ya 86-72 yenilerek elemelerdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Türkiye, İzlanda karşısında tarihindeki 1069. maçına çıkacak. Ay-Yıldızlılar, bugüne kadar oynadığı 1068 karşılaşmada 556 galibiyet, 511 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Başantrenör Ergin Ataman ise milli takımın başında 106. maçına çıkacak. Ataman yönetiminde oynanan 105 karşılaşmada Türkiye 59 galibiyet ve 46 mağlubiyet aldı.