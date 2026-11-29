Türkiye, İzlanda karşısında tarihindeki 1069. maçına çıkacak. Ay-Yıldızlılar, bugüne kadar oynadığı 1068 karşılaşmada 556 galibiyet, 511 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Başantrenör Ergin Ataman ise milli takımın başında 106. maçına çıkacak. Ataman yönetiminde oynanan 105 karşılaşmada Türkiye 59 galibiyet ve 46 mağlubiyet aldı.