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        Haberler Bilgi Spor CANLI | Türkiye - Brezilya voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 VNL Milletler Ligi Filenin Sultanları final maçı hangi kanalda?

        CANLI | Türkiye - Brezilya voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 VNL Milletler Ligi Filenin Sultanları final maçı hangi kanalda?

        Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Milletler Ligi yarı finalinde ev sahibi Çin'i set vermeden 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk mücadelesinde Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Kupayı Türkiye'ye getirmeyi hedefleyen millilerin kritik final karşılaşmasını kaçırmak istemeyen voleybolseverler, maçın tarihini, başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki Türkiye-Brezilya voleybol finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte Filenin Sultanları'nın VNL final maçına ilişkin yayın bilgileri ve merak edilen ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 12:50 Güncelleme:
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        1

        Çin karşısında sergilediği etkili oyunla yarı finali 3-0 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nde şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Filenin Sultanları, kupanın sahibini belirleyecek final mücadelesinde Brezilya ile kozlarını paylaşacak. Tarihi karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen voleybol tutkunları ise maçın oynanacağı tarihi, başlama saatini ve canlı yayın adresini öğrenmeye çalışıyor. Peki Türkiye-Brezilya VNL finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek? İşte kritik karşılaşmanın yayın programına dair tüm bilgiler…

        2

        TÜRKİYE – BREZİLYA VOLEYBOL FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Filenin Sultanları ile Brezilya’yı karşı karşıya getirecek 2026 FIVB Milletler Ligi finali, 26 Temmuz 2026 Pazar günü oynanacak.

        Şampiyonun belirleneceği kritik mücadele, Türkiye saatiyle 14.30’da başlayacak.

        3

        TÜRKİYE – BREZİLYA FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Şampiyonluk mücadelesi TRT 1 ile S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

        Voleybolseverler karşılaşmayı TRT 1’den şifresiz olarak takip edebilecek.

        4

        TRT 1-TRT SPOR GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

        UYDU: Türksat 4A

        FREKANS: 11794

        POLARİZASYON V(DİKEY)

        SEMBOL ORANI 30000

        FEC: 3/4

        5

        FİLENİN SULTANLARI’NIN 2018-2025 VNL DERECELERİ

        2018: 2’nci — Gümüş madalya

        2019: 4’üncü

        2020: Turnuva pandemi nedeniyle düzenlenmedi.

        2021: 3’üncü — Bronz madalya

        2022: 4’üncü

        2023: 1’inci — Şampiyon

        2024: 6’ncı

        2025: 6’ncı

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        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
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