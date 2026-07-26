CANLI | Türkiye - Brezilya voleybol final maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 VNL Milletler Ligi Filenin Sultanları final maçı hangi kanalda?

Çin karşısında sergilediği etkili oyunla yarı finali 3-0 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi’nde şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Filenin Sultanları, kupanın sahibini belirleyecek final mücadelesinde Brezilya ile kozlarını paylaşacak. Tarihi karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen voleybol tutkunları ise maçın oynanacağı tarihi, başlama saatini ve canlı yayın adresini öğrenmeye çalışıyor. Peki Türkiye-Brezilya VNL finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekrana gelecek? İşte kritik karşılaşmanın yayın programına dair tüm bilgiler…