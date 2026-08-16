DMAX GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ: DMAX HD güncel uydu frekansı ne oldu? Yeni DMAX HD Türksat 4A frekans ayarı nasıl yapılır?
15 Ağustos gecesi yapılan uydu geçişinin ardından DMAX'in Türksat 4A üzerindeki yeni yayın ayarları merak edilmeye başlandı. Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçilmesiyle birlikte bazı televizyon ve uydu alıcılarında frekans bilgilerinin güncellenmesi gerekiyor. TKGS destekli cihazlarda bu işlem otomatik olarak yapılırken, TKGS özelliği bulunmayan cihazlarda yeni frekans değerlerinin manuel biçimde girilmesi gerekiyor. DMAX'i kesintisiz izlemek isteyen kullanıcılar ise frekans, polarizasyon, Symbol Rate ve FEC Rate bilgilerini araştırıyor. İşte DMAX'in Türksat 4A üzerindeki güncel uydu ayarları…
DMAX yayınını Türksat 4A üzerinden takip eden izleyiciler için uydu ayarlarında yeni dönem başladı. 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece gerçekleştirilen Türksat 3A’dan Türksat 4A’ya geçişin ardından bazı cihazlarda kanal bilgilerinin yeniden tanımlanması gerekiyor. TKGS destekli televizyon ve uydu alıcılarında güncelleme otomatik olarak yapılırken, bu özelliğin bulunmadığı cihazlarda frekans değerlerinin elle girilmesi gerekiyor. DMAX’in yeni yayın bilgilerini arayan kullanıcılar ise frekans, polarizasyon, Symbol Rate ve FEC Rate değerlerine odaklandı. İşte DMAX’in Türksat 4A’daki güncel uydu ayarları…
DMAX HD FREKANS BİLGİLERİ
Uydu adı: TÜRKSAT 4A
Alış Frekansı: 12.015 MHZ
Polarizasyon: YATAY (H)
Modülasyon: DVBS-2 8PSK
Sembol Hızı: 27.500 MS/S
Fec Değeri: 3/4
FREKANS BİLGİLERİ NASIL DEĞİŞİR?
Uydu alıcınızda yeni kanalları bulmak veya mevcut kanal listesini güncellemek için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.
1. Uydu Kurulum Menüsünü Açın
Uydu alıcınızın kumandasındaki Menu, Menü veya Settings (Ayarlar) tuşuna basın. Açılan menüden cihazınıza göre Kurulum, Kanal Ayarları, Uydu Ayarları ya da Yayın Ayarları bölümüne girin.
2. Transponder (TP) Menüsüne Geçin
Kurulum ekranında TP Listesi, Transponder Listesi, Transponder Ekle veya Manuel Kanal Arama seçeneklerinden uygun olanı seçin.
Uydu bölümünde Türksat 4A veya cihazınızda bu şekilde gösteriliyorsa Türksat 3A/4A seçili olmalıdır.
3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın
Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:
Frekans: Örneğin 12245 MHz
Polarizasyon: Yatay (H) veya Dikey (V)
Sembol Oranı (Symbol Rate): Örneğin 27500 veya 30000
FEC: Otomatik, 5/6 veya 3/4
Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.
4. Şebeke Aramasını Etkinleştirin
Arama seçenekleri içerisinde bulunan Şebeke Araması (Network Search/Network Scan) özelliğini Açık (On) konumuna getirin.
Şebeke araması, seçtiğiniz transponder üzerinden uydu yayın bilgilerinin taranmasını ve bağlantılı diğer transponderlerde bulunan kanalların da otomatik olarak bulunmasını sağlar. Bu nedenle çok sayıda kanalı tek tek frekans girerek aramak yerine bu seçenekten yararlanabilirsiniz.
5. Kanal Taramasını Başlatın
Tüm ayarları kontrol ettikten sonra Aramayı Başlat, Kanal Ara veya OK seçeneğine basın.
Uydu alıcısı, belirlediğiniz frekans üzerinden tarama yaparak bulduğu kanalları kanal listenize ekleyecektir. Tarama tamamlandığında değişiklikleri Kaydet seçeneğiyle onaylayarak menüden çıkabilirsiniz.
Pratik Yöntem: Şebeke Aramasıyla Kanal Güncelleme
Kanalları tek tek aramak yerine Türksat'ın güncelleme amacıyla kullanılan frekanslarından birini girip Şebeke Araması özelliğini etkinleştirmek daha pratik olabilir.
Örnek olarak:
12380 MHz — Dikey (V) — 27500
12423 MHz — Yatay (H) — 30000
Bu frekanslardan uygun olanını girerek şebeke taramasını başlatabilir ve uydu alıcınızın desteklediği ölçüde güncel kanal listesinin otomatik olarak taranmasını sağlayabilirsiniz.
Not: Uydu alıcısının menü isimleri ve kumanda üzerindeki tuşlar marka ve modele göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca frekans bilgileri zaman içinde değişebileceğinden, işlem sırasında kanalın veya yayın platformunun güncel teknik bilgilerini kullanmanız gerekir.