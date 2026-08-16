DMAX GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ: DMAX HD güncel uydu frekansı ne oldu? Yeni DMAX HD Türksat 4A frekans ayarı nasıl yapılır?

3. Frekans Bilgilerini Tanımlayın

Yeni bir transponder eklemek için kumandanızdaki renkli tuşlardan ilgili olanı kullanabilir veya Ekle seçeneğine basabilirsiniz. Ardından kanalın güncel yayın bilgilerini girin:

Frekans: Örneğin 12245 MHz

Polarizasyon: Yatay (H) veya Dikey (V)

Sembol Oranı (Symbol Rate): Örneğin 27500 veya 30000

FEC: Otomatik, 5/6 veya 3/4

Kullandığınız kanal için verilen güncel frekans, polarizasyon ve sembol oranı bilgilerini doğru şekilde girdiğinizden emin olun.

4. Şebeke Aramasını Etkinleştirin

Arama seçenekleri içerisinde bulunan Şebeke Araması (Network Search/Network Scan) özelliğini Açık (On) konumuna getirin.

Şebeke araması, seçtiğiniz transponder üzerinden uydu yayın bilgilerinin taranmasını ve bağlantılı diğer transponderlerde bulunan kanalların da otomatik olarak bulunmasını sağlar. Bu nedenle çok sayıda kanalı tek tek frekans girerek aramak yerine bu seçenekten yararlanabilirsiniz.

5. Kanal Taramasını Başlatın

Tüm ayarları kontrol ettikten sonra Aramayı Başlat, Kanal Ara veya OK seçeneğine basın.

Uydu alıcısı, belirlediğiniz frekans üzerinden tarama yaparak bulduğu kanalları kanal listenize ekleyecektir. Tarama tamamlandığında değişiklikleri Kaydet seçeneğiyle onaylayarak menüden çıkabilirsiniz.