DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI || 1 Temmuz 2026 Cumartesi ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

1 Ağustos 2026 Cumartesi akşamı ekrana gelen yapımların izlenme oranları, reyting listesinin açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. TV8’de MasterChef Türkiye, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de ise Hobbit 2: Smaug’un Çorak Toprakları filmi izleyiciyle buluştu. Farklı türlerdeki yayınların rekabet ettiği gecede hangi programın zirveye çıktığı merak ediliyor. Peki, 1 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım hangisi? İşte gecenin reyting tablosuna ilişkin son gelişmeler…