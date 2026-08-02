DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI || 1 Temmuz 2026 Cumartesi ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Televizyon kanallarının izleyici ilgisini çekmek için birbirinden farklı yapımları ekrana taşıdığı 1 Ağustos 2026 Cumartesi akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu. TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yayınlanırken Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de ise Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları filmi seyirciyle buluştu. Gecenin ardından hangi yapımın izlenme oranlarında zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Ağustos 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Total ve AB kategorilerinde en çok hangi program izlendi? İşte güncel reyting sıralamasına ilişkin ayrıntılar…
1 Ağustos 2026 Cumartesi akşamı ekrana gelen yapımların izlenme oranları, reyting listesinin açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. TV8’de MasterChef Türkiye, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de ise Hobbit 2: Smaug’un Çorak Toprakları filmi izleyiciyle buluştu. Farklı türlerdeki yayınların rekabet ettiği gecede hangi programın zirveye çıktığı merak ediliyor. Peki, 1 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım hangisi? İşte gecenin reyting tablosuna ilişkin son gelişmeler…
1 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1 Ağustos 2026 reyting sonuçları açıklandı.
Dünün reyting sonuçlarına göre TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti.
1 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI
1. MasterChef Türkiye – TV8
2. NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
3. Güldür Güldür Show (TKR) – Show TV
4. Doğanın Kanunu (TKR) – Star TV
5. Gurbetçi Şaban (T.S) – NOW
6. Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Y.S) – ATV
7. Hobbit 2: Smaug’un Çorak Toprakları (Y.S) – TRT 1
8. Hızlı ve Öfkeli 6 (Y.S) – ATV
9. Show Ana Haber – Show TV
10. Kanal D Ana Haber – Kanal D
1 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
1. MasterChef Türkiye – TV8
2. NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW
3. Gurbetçi Şaban (T.S) – NOW
4. Gurbetçi Şaban (T.S) (TKR) – NOW
5. Hobbit 2: Smaug’un Çorak Toprakları (Y.S) – TRT 1
6. Güldür Güldür Show (TKR) – Show TV
7. Show Ana Haber – Show TV
8. Hızlı ve Öfkeli 6 (Y.S) – ATV
9. Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Y.S) – ATV
10. Doğanın Kanunu (TKR) – Star TV
1 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
1. MasterChef Türkiye – TV8
2. NOW Ana Haber – NOW
3. Orman Çocuğu (Y.S) – ATV
4. Erkek Güzeli Sefil Bilo (T.S) – Star TV
5. Aşk Oluversin Gari (T.S) – NOW
6. Pi’nin Yaşamı (Y.S) – Kanal D
7. Show Ana Haber – Show TV
8. Uzak Şehir (TKR) – Kanal D
9. Kanal D Ana Haber – Kanal D
10. Rüyanda Görürsün (T.S) – Show TV