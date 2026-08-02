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        Haberler Bilgi Magazin DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI || 1 Temmuz 2026 Cumartesi ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI || 1 Temmuz 2026 Cumartesi ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Televizyon kanallarının izleyici ilgisini çekmek için birbirinden farklı yapımları ekrana taşıdığı 1 Ağustos 2026 Cumartesi akşamının reyting sonuçları merak konusu oldu. TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yayınlanırken Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT 1'de ise Hobbit 2: Smaug'un Çorak Toprakları filmi seyirciyle buluştu. Gecenin ardından hangi yapımın izlenme oranlarında zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki, 1 Ağustos 2026 reyting sonuçları açıklandı mı? Total ve AB kategorilerinde en çok hangi program izlendi? İşte güncel reyting sıralamasına ilişkin ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 10:37 Güncelleme:
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        1 Ağustos 2026 Cumartesi akşamı ekrana gelen yapımların izlenme oranları, reyting listesinin açıklanmasıyla birlikte gündeme geldi. TV8’de MasterChef Türkiye, Show TV’de Güldür Güldür Show, TRT 1’de ise Hobbit 2: Smaug’un Çorak Toprakları filmi izleyiciyle buluştu. Farklı türlerdeki yayınların rekabet ettiği gecede hangi programın zirveye çıktığı merak ediliyor. Peki, 1 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Total ve AB sıralamasında birinci olan yapım hangisi? İşte gecenin reyting tablosuna ilişkin son gelişmeler…

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        1 AĞUSTOS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        1 Ağustos 2026 reyting sonuçları açıklandı.

        Dünün reyting sonuçlarına göre TV8'de yayımlanan MasterChef Türkiye tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşti.

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        1 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI

        1. MasterChef Türkiye – TV8

        2. NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

        3. Güldür Güldür Show (TKR) – Show TV

        4. Doğanın Kanunu (TKR) – Star TV

        5. Gurbetçi Şaban (T.S) – NOW

        6. Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Y.S) – ATV

        7. Hobbit 2: Smaug’un Çorak Toprakları (Y.S) – TRT 1

        8. Hızlı ve Öfkeli 6 (Y.S) – ATV

        9. Show Ana Haber – Show TV

        10. Kanal D Ana Haber – Kanal D

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        1 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        1. MasterChef Türkiye – TV8

        2. NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

        3. Gurbetçi Şaban (T.S) – NOW

        4. Gurbetçi Şaban (T.S) (TKR) – NOW

        5. Hobbit 2: Smaug’un Çorak Toprakları (Y.S) – TRT 1

        6. Güldür Güldür Show (TKR) – Show TV

        7. Show Ana Haber – Show TV

        8. Hızlı ve Öfkeli 6 (Y.S) – ATV

        9. Buz Devri 2: Erime Başlıyor (Y.S) – ATV

        10. Doğanın Kanunu (TKR) – Star TV

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        1 AĞUSTOS 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1. MasterChef Türkiye – TV8

        2. NOW Ana Haber – NOW

        3. Orman Çocuğu (Y.S) – ATV

        4. Erkek Güzeli Sefil Bilo (T.S) – Star TV

        5. Aşk Oluversin Gari (T.S) – NOW

        6. Pi’nin Yaşamı (Y.S) – Kanal D

        7. Show Ana Haber – Show TV

        8. Uzak Şehir (TKR) – Kanal D

        9. Kanal D Ana Haber – Kanal D

        10. Rüyanda Görürsün (T.S) – Show TV

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