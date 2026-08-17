Ağustos ayında emekli maaşını başka bankaya taşımayı düşünenler, bankaların sunduğu fırsatları karşılaştırıyor. Garanti BBVA, Yapı Kredi, ING, Akbank, İş Bankası, VakıfBank, DenizBank ve diğer bankalar farklı tutarlarda emekli promosyonu ve ek ödül fırsatları sunuyor. Bankaların açıkladığı tutarlar emeklinin maaş miktarına ve kampanya koşullarına göre değişebiliyor. Bu nedenle yalnızca toplam ödül tutarına değil, nakit promosyonun ne kadar olduğuna ve ek avantajların hangi şartlarla verildiğine de dikkat etmek gerekiyor. Peki, emekli promosyon kampanyaları Ağustos 2026 döneminde hangi bankada ne kadar, Garanti BBVA, Yapı Kredi, ING, Akbank ve diğer bankalar kaç TL promosyon veriyor? İşte Ağustos ayının öne çıkan emekli maaşı promosyonları...