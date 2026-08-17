Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli promosyon kampanyaları Ağustos 2026! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

        Emekli promosyon kampanyaları Ağustos 2026! Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

        Emekli promosyon kampanyalarında rekabet her geçen gün artıyor. Bankalar, maaşını 3 yıl boyunca kendilerinden alma taahhüdü veren emeklilere nakit promosyonların yanı sıra farklı ek avantajlar sunuyor. Ağustos 2026 itibarıyla bazı bankalarda toplam promosyon ve ödül tutarları 30 bin TL'nin üzerine çıkabiliyor. Ancak yüksek tutarlı kampanyalarda kredi kartı kullanımı, fatura talimatı veya ek ürün şartları bulunabiliyor. Peki, Ağustos 2026 emekli promosyon kampanyaları ne kadar, en yüksek emekli promosyonu hangi bankada ve hangi banka emekliye ne kadar ödeme yapıyor? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Yapı Kredi, ING, Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank güncel promosyon kampanyaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 20:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ağustos ayında emekli maaşını başka bankaya taşımayı düşünenler, bankaların sunduğu fırsatları karşılaştırıyor. Garanti BBVA, Yapı Kredi, ING, Akbank, İş Bankası, VakıfBank, DenizBank ve diğer bankalar farklı tutarlarda emekli promosyonu ve ek ödül fırsatları sunuyor. Bankaların açıkladığı tutarlar emeklinin maaş miktarına ve kampanya koşullarına göre değişebiliyor. Bu nedenle yalnızca toplam ödül tutarına değil, nakit promosyonun ne kadar olduğuna ve ek avantajların hangi şartlarla verildiğine de dikkat etmek gerekiyor. Peki, emekli promosyon kampanyaları Ağustos 2026 döneminde hangi bankada ne kadar, Garanti BBVA, Yapı Kredi, ING, Akbank ve diğer bankalar kaç TL promosyon veriyor? İşte Ağustos ayının öne çıkan emekli maaşı promosyonları...

        2

        AĞUSTOS 2026 EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI

        Ağustos 2026 itibarıyla bankaların emekli promosyon kampanyalarında rekabet devam ediyor. Güncel kampanyalarda toplam promosyon ve ek ödül tutarları bazı bankalarda 32 bin TL'ye kadar çıkıyor. ING ve Türkiye Finans bu seviyedeki toplam fırsatlarla öne çıkarken Yapı Kredi ve DenizBank'ta da toplam avantaj tutarları 30 bin TL seviyesine ulaşabiliyor.

        Emekli promosyonu tutarının belirlenmesinde maaş miktarı ve kampanyaya bağlı ek şartlar önemli rol oynuyor.

        3

        EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

        Emekli promosyonundan yararlanmak isteyen vatandaşların maaşlarını tercih ettikleri bankaya taşımaları gerekiyor.

        Banka tarafından istenen promosyon sözleşmesinin onaylanmasının ardından, kampanya şartlarının yerine getirilmesi halinde promosyon ödemesi emeklinin hesabına yatırılıyor. Başvurular banka şubeleri, mobil bankacılık, internet bankacılığı ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

        4

        İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU!

        İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:

        "Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!

        Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, diğer banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekebilme, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"

        5

        YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

        Yapı Kredi Bankası da promosyon miktarını güncelledi. Bankadan yapılan açıklama şöyle:

        SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

        Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

        Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

        Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.

        6

        DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

        DenizBank "Emeklilere 18 bin TL’ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2026 yılı için promosyon miktarını duyurdu.

        7

        GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 KAMPANYASI

        Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ağustos 2026’dır. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

        "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!"

        8

        HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

        Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş aralığına göre 10.000 TL ile 15.000 TL arasında değişen promosyon ödemesi sunuyor.

        10.000 TL – 15.000 TL arasında maaş alanlar: 10.000 TL

        15.000 TL – 20.000 TL arasında maaş alanlar: 12.500 TL

        20.000 TL ve üzeri maaş alanlar: 15.000 TL

        9

        AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026

        Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:

        SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.

        10

        ING EMEKLİ PROMOSYON

        SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit emekli promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 32.000 TL'ye varan emekli maaş promosyonu kazanabilirsiniz.

        11

        ZİRAAT BANKASI EMEKLİ BANKA PROMOSYONU

        SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

        Maaş Tutarı;

        0 TL-9.999,99 TL arasında olanlara 5.000 TL,

        10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,

        15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlara 10.000 TL,

        20.000 TL ve üzerinde olanlara 12.000 TL promosyon ödenmektedir.

        12

        Not: Emekli promosyon kampanyalarının süresi, başvuru şartları ve ödeme tutarları bankalara göre değişiklik gösterebilir. En güncel emekli promosyonu bilgileri için ilgili bankaların resmi internet siteleri ve müşteri hizmetleri üzerinden detaylı bilgi alınması önerilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütlerinin finansal damarlarına darbe
        Suç örgütlerinin finansal damarlarına darbe
        "İran, ABD'ye birkaç haftalık süre tanıdı"
        "İran, ABD'ye birkaç haftalık süre tanıdı"
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Galatasaray'dan Sörloth harekatı!
        Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran taraftar konuştu!
        Fenerbahçeli çocuğun formasını çıkarttıran taraftar konuştu!
        Musaba İngiltere yolunda!
        Musaba İngiltere yolunda!
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Van Gölü kıyısındaki sır perdesi
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        Alihan Kuriş’in soruşturma kapsamındaki ifadeleri ortaya çıktı!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        G.Saray'a transferde Rashford önerisi!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!
        İsmail Kartal'dan Ederson ve Lukaku açıklaması!
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        Tarık Mengüç'ün gözyaşları
        O anları anlattı
        O anları anlattı
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Araçlar, kaza sonrası mora boyandı!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Unitree’den “Süpermen” robot!
        Türkiye adına bir ilk
        Türkiye adına bir ilk
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "Banka güvenlik koordinatörüyüm" deyip servetini aldılar!
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        "İran, Barzani'nin ofisine drone'la saldırdı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?