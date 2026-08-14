ING EMEKLİ PROMOSYONU 2026 NE KADAR?

ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre 15 bin TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon sağlıyor. 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler için koşulsuz nakit promosyon 15 bin TL olarak uygulanıyor.

Fatura ödeme talimatı, Turuncu Hesap, ihtiyaç kredisi ve kart harcama iadeleri gibi ek avantajlarla toplam ödeme 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.