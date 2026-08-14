Emekli promosyonları güncellendi! İşte, 2026 Ağustos en yüksek emekli promosyonu veren bankalar...
Emekli promosyonlarında Ağustos ayı rakamları belli oldu. Bankaların kampanyalarında emeklilere sunulan toplam ödeme 35 bin TL'ye kadar yükselirken, maaşını taşıyacak vatandaşlar en yüksek promosyon veren bankaları araştırmaya başladı. Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor. İşte, Ağustos 2026 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi…
Emekli maaşını bankaya taşımayı düşünen vatandaşların gündeminde en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi yer alıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gözü emekli promosyonu veren bankalar listesi ve bankaların sunduğu güncel ödeme tutarlarına çevrildi. Emekli banka promosyonu kampanyaları kapsamında Şekerbank'ta toplam ödeme 35 bin TL'ye kadar çıkarken, ING ve Türkiye Finans'ta 32 bin TL'ye varan emekli promosyonu fırsatı bulunuyor. İşte, Ağustos 2026 emekli promosyonu ödeme miktarları…
AĞUSTOS 2026 EMEKLİ PROMOSYONLARI NE KADAR?
Ağustos ayında bankaların emekli promosyonlarında maaş aralıklarına göre farklı ödemeler bulunuyor. 14 Ağustos 2026 itibarıyla öne çıkan toplam ödeme tutarları şöyle:
* Şekerbank: 35 bin TL'ye kadar
* ING: 32 bin TL'ye kadar
* Türkiye Finans: 32 bin TL'ye kadar
* VakıfBank: 30 bin TL'ye kadar
* DenizBank: 30 bin TL'ye kadar
* Yapı Kredi: 30 bin TL'ye kadar
* Garanti BBVA: 25 bin TL'ye kadar
* İş Bankası: 25 bin TL'ye kadar
* QNB: 20 bin TL'ye kadar
* Kuveyt Türk: 14 bin TL'ye kadar temel promosyon
* Akbank: 15 bin TL'ye kadar
* Ziraat Bankası: 12 bin TL'ye kadar
* Halkbank: 12 bin TL'ye kadar
Toplam tutarların bankadan bankaya farklı şartlarla oluştuğu ve kampanya tarihlerinin ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.
ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2026 NE KADAR?
Şekerbank, Ağustos 2026 döneminde en yüksek toplam ödeme tutarıyla öne çıkıyor. Bankanın kampanyasında emekli maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen müşterilere ek koşullarla birlikte 35 bin TL'ye kadar ödeme imkanı sunuluyor.
0-9.999 TL arasında maaş alan emekliler için toplam ödeme 18 bin TL'ye kadar çıkarken, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlarda ek kampanya koşullarının yerine getirilmesiyle toplam tutar 35 bin TL'ye ulaşabiliyor. Kampanya 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli olarak açıklanıyor.
ING EMEKLİ PROMOSYONU 2026 NE KADAR?
ING, emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere maaş tutarına göre 15 bin TL'ye kadar koşulsuz nakit promosyon sağlıyor. 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler için koşulsuz nakit promosyon 15 bin TL olarak uygulanıyor.
Fatura ödeme talimatı, Turuncu Hesap, ihtiyaç kredisi ve kart harcama iadeleri gibi ek avantajlarla toplam ödeme 32 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
TÜRKİYE FİNANS EMEKLİ PROMOSYONU 32 BİN TL'YE KADAR
Türkiye Finans'ta emekli maaşını taşıyan müşterilere maaş tutarına göre değişen promosyon ödemeleri sunuluyor. 0-9.999 TL maaş alanlarda toplam ödeme 18 bin TL'ye, 10.000-14.999 TL maaş alanlarda 23 bin 500 TL'ye, 15.000-19.999 TL maaş alanlarda 27 bin TL'ye, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlarda ise 32 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Bankanın kampanyasında emekli yakını daveti üzerinden de ek nakit ödül bulunuyor.
VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU 30 BİN TL'YE ÇIKIYOR
VakıfBank'ta emeklilere 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon veriliyor. Ek kampanya kapsamında VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile belirlenen harcama koşullarının karşılanması halinde 18 bin TL'ye kadar ilave kazanç sağlanabiliyor.
Böylece şartların tamamının karşılanması durumunda toplam avantaj 30 bin TL'ye kadar çıkıyor.
DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU 30 BİN TL
DenizBank'ta emekli maaşına göre 12 bin TL'ye kadar nakit promosyon bulunuyor. Yeni hesap açılışı, KMH kullanımı, iki otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı gibi şartlarla ek ödemeler alınabiliyor.
Tüm koşulların karşılanması halinde toplam ödeme 30 bin TL'ye kadar yükseliyor. Kampanya 11 Haziran-30 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli olarak açıklanıyor.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU 30 BİN TL
Yapı Kredi'de üç yıl boyunca emekli maaşını bankadan alma taahhüdü karşılığında maaş tutarına göre 6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında değişen nakit promosyon bulunuyor.
20 bin TL ve üzeri emekli maaşı alanlarda koşulsuz nakit promosyon 15 bin TL'ye kadar çıkıyor. Ek kampanyalarla birlikte toplam ödeme 30 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Ağustos 2026’dır. Banka Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlabilirsiniz. 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
İş Bankası "SGK Emeklisi Müşterilerimize Özel 25.000 TL’ye Varan Emekli Promosyonu" duyurusuyla promosyon miktarlarını güncellediğini duyurdu. Bankanın açıklaması şöyle:
"Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını İş Bankası'ndan alan müşterilere özel 15.000 TL' ye varan nakit promosyon fırsatı!
Üstelik 10.000 TL'ye varan ek promosyon, Maximum Kart'ı yıllık ücret ödemeden kullanma, ücretsiz para transferi, indirimli faiz oranlarıyla Ek Hesap ve daha birçok ayrıcalık emekli maaş promosyonu ile birlikte İş Bankası'nda!"
QNB EMEKLİ PROMOSYONU 20 BİN TL'YE KADAR?
QNB'de üç yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında maaş tutarına göre nakit promosyon ödeniyor.
Maaşı 0-9.999 TL arasında olanlara 8 bin 500 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 13 bin 500 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 16 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri olanlara ise 20 bin TL promosyon veriliyor. Bankanın resmi sayfasında bu tutarlar 22 Nisan 2026 itibarıyla geçerli olarak yer alıyor.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 15 BİN TL
Akbank'ın 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında geçerli kampanyasında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenileyen müşterilere maaş tutarına göre nakit promosyon veriliyor.
0-9.999 TL maaş için 6 bin 250 TL, 10.000-14.999 TL için 10 bin TL, 15.000-19.999 TL için 12 bin 500 TL, 20 bin TL ve üzeri maaş için 15 bin TL nakit promosyon ödeniyor.
KUVEYT TÜRK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Kuveyt Türk'te maaş tutarına göre temel promosyon 7 bin TL ile 14 bin TL arasında değişiyor. 20 bin TL ve üzeri maaş alan emekliler için temel promosyon 14 bin TL'ye kadar çıkıyor. Fatura talimatı ve kart kullanımı gibi ek şartlarla birlikte ilave ödeme imkanları da bulunuyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Ziraat Bankası'nda emekli maaşına göre promosyon tutarı 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor. 0-9.999,99 TL maaş alanlara 5 bin TL, 10.000-14.999,99 TL arasında maaş alanlara 8 bin TL, 15.000-19.999,99 TL arasında maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise 12 bin TL ödeme yapılıyor.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Halkbank'ta emekli maaşı tutarına göre 8 bin TL, 10 bin TL ve 12 bin TL seviyelerinde promosyon ödemeleri bulunuyor. 10.000-14.999 TL maaş alanlara 8 bin TL, 15.000-19.999 TL maaş alanlara 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara 12 bin TL promosyon veriliyor.
SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10 bin TL'nin altında olan hak sahipleri için ise 5 bin TL promosyon bilgisi yer alıyor.
EMEKLİ PROMOSYONU ALMAK İÇİN NE YAPMAK GEREKİYOR?
Emekli promosyonundan yararlanmak isteyenlerin maaşlarını kampanyası devam eden bankaya taşıması ve bankanın belirlediği süre boyunca maaşını ilgili bankadan alma taahhüdü vermesi gerekiyor.
Promosyon tutarının yanında ek ödeme almak isteyen emeklilerin ise ilgili bankanın kredi kartı, fatura talimatı, sigorta, KMH veya diğer kampanya şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Bankaların kampanya tarihleri ve şartları değişebildiği için başvuru öncesinde resmi banka kanallarındaki güncel koşulların kontrol edilmesi gerekiyor.