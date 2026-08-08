EMEKLİ ZAM FARKI SGK ÖDEME TAKVİMİ 2026 AĞUSTOS | Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, en düşük emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı?
Milyonlarca emeklinin beklediği maaş farkı ödemeleriyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) açıklama geldi. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. TBMM'de kabul edilen düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. SGK, Temmuz ayına ilişkin maaş farklarının ödeme tarihini de kamuoyuyla paylaştı. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak, en düşük emekli maaşı zam farkları yattı mı? İşte SGK'nın açıkladığı 2026 emekli maaşı zam farkı ödeme takvimi ve tüm detaylar...
En düşük emekli maaşını 23 bin 552 TL'ye yükselten düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından SGK, Temmuz ayı maaş farklarının ödeneceği tarihi duyurdu. En düşük emekli aylığı alan SSK ve Bağkurlular yapılacak fark ödemeleri tek seferde hesaplara aktarılacak. Emekliler, ödeme tarihini ve farkların hesaplarına geçip geçmediğini araştırmayı sürdürüyor. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak, en düşük emekli maaşı zam farkları yattı mı? İşte emekli zam farkı ödeme tarihi...
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), en düşük emekli aylığına ilişkin zam farkı ödemelerinin tarihini açıkladı.
SGK tarafından yapılan açıklamada, "En düşük emekli aylığı tutarının 2026 yılı Temmuz ödeme dönemi itibarıyla 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi kapsamında aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Buna göre, en düşük emekli maaşı zam farkları 7 Ağustos 2026 Cuma günü hesaplara yatacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI YATTI MI?
En düşük emekli maaşı zam farkları için SGK ödeme tarihini 7 Ağustos 2026 olarak duyurdu.
Ödemeler, belirlenen tarihte hak sahiplerinin banka hesaplarına ve PTT aracılığıyla maaş alan emeklilerin hesaplarına aktarılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?
En düşük emekli maaşını artıran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenleme kapsamında en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltildi. Böylece en düşük emekli maaşında 3 bin 552 TL artış yapılmış oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeye göre en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye yükseltildi.
Düzenleme ile halen en düşük emekli aylığı alan milyonlarca vatandaşın maaşında artış yapılması hedefleniyor.
EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte bu kapsamdaki emekliler için 3 bin 552 TL maaş farkı oluşacak.
Ancak emeklilerin alacağı kesin fark tutarı, kişinin mevcut maaşına ve SGK kayıtlarına göre değişiklik gösterebilir.