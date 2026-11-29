Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile Erzurumspor kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Son haftalarda aldığı sonuçlarla zirve yarışında yara alan sarı-lacivertliler, 20 puanla 6. sırada yer alırken Erzurumspor ise 14 puanla 13. basamakta bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk deplasmanından galibiyetle dönen Fenerbahçe, Avrupa'daki başarısını lige de taşımak istiyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati ve kanal bilgilerini araştırıyor. Peki, Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte karşılaşmanın canlı yayın bilgileri...
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında üç puan arayacak. Geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, sahasında kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Konuk ekip Erzurumspor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle mücadeleye çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği galibiyetin ardından moral bulan Fenerbahçe, Avrupa'daki başarısını Süper Lig'e taşımayı amaçlıyor. Futbolseverler ise mücadelenin yayın bilgilerine odaklandı. Peki, Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar...
FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Erzurumspor FK arasında oynanacak karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.