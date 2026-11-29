Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK karşısında üç puan arayacak. Geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, sahasında kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Konuk ekip Erzurumspor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle mücadeleye çıkıyor. Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği galibiyetin ardından moral bulan Fenerbahçe, Avrupa'daki başarısını Süper Lig'e taşımayı amaçlıyor. Futbolseverler ise mücadelenin yayın bilgilerine odaklandı. Peki, Fenerbahçe - Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin ayrıntılar...