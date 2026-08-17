Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe-Lyon maçının tarihi, maç saati ve karşılaşmanın şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Lyon maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Fenerbahçe-Lyon maçı muhtemel 11'leri...
Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon karşısında avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde elini güçlendirmek istiyor. Futbolseverler Fenerbahçe-Lyon maçının canlı yayın bilgilerini kritik mücadele öncesinde gündemine aldı. Peki Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Lyon maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-Lyon maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri...
FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Lyon Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe - Lyon maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma futbolseverler tarafından şifresiz şekilde izlenebilecek.