Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon karşısında avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde elini güçlendirmek istiyor. Futbolseverler Fenerbahçe-Lyon maçının canlı yayın bilgilerini kritik mücadele öncesinde gündemine aldı. Peki Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Lyon maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-Lyon maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri...