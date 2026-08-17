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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele öncesinde, Fenerbahçe-Lyon maçının tarihi, maç saati ve karşılaşmanın şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Lyon maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Fenerbahçe-Lyon maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 23:27 Güncelleme:
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        1

        Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon karşısında avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesinde elini güçlendirmek istiyor. Futbolseverler Fenerbahçe-Lyon maçının canlı yayın bilgilerini kritik mücadele öncesinde gündemine aldı. Peki Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe-Lyon maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak? İşte Fenerbahçe-Lyon maçının tarihi, saati ve yayın bilgileri...

        2

        FENERBAHÇE - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe - Lyon Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı, 18 Ağustos 2026 Salı günü oynanacak. Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.

        3

        FENERBAHÇE - LYON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

        Fenerbahçe - Lyon maçı, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma futbolseverler tarafından şifresiz şekilde izlenebilecek.

        4

        FENERBAHÇE - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Tarık, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood, Kerem, Talisca

        5

        LYON FENERBAHÇE MAÇI RÖVANŞI NE ZAMAN?

        Lyon - Fenerbahçe rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

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