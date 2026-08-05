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        Haberler Bilgi Gayrimenkul alacak ve satacaklar dikkat! Bu şartı yerine getirmeyenler işlemi tamamlayamayacak

        Gayrimenkul alacak ve satacaklar dikkat! Bu şartı yerine getirmeyenler işlemi tamamlayamayacak

        Ticaret Bakanlığı, Güvenli Ödeme Sistemi'nin zorunlu olarak uygulanacağı tarihe ilişkin değişikliğe gitti. 1 Temmuz 2026 olarak duyurulan uygulama başlangıç tarihi, kurumların hazırlıklarını tamamlayabilmesi için uzatıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 12:55 Güncelleme:
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        Gayrimenkul alacaklar ve satacakları ilgilendiren yeni sistem uygulamaya geçiyor. Yeni düzenlemeyle birlikte Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu hale gelirken eski ödeme yöntemleri de kullanılamayacak.

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        ARTIK ESKİ YÖNTEM GEÇERLİ DEĞİL

        Ticaret Bakanlığı, gayrimenkul alış-satışlarında güvenliği artırmak amacıyla Güvenli Ödeme Sistemi'ni zorunlu hale getiriyor. 1 Temmuz olarak açıklanan uygulama başlangıç tarihi, altyapı çalışmalarının tamamlanabilmesi için 1 Ekim 2026 tarihine kadar ertelendi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün entegre olacağı sistemde yeni kurallar geçerli olacak.

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        ELDEN ÖDEME VE HAVALE-EFT YAPILAMAYACAK

        Yeni uygulamayla birlikte taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanılması zorunlu hale gelecek. Satıcının hesabına doğrudan havale veya EFT yapılması ya da elden nakit ödeme yerine, ödemeler Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

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        ÖDEME SATICIYA OTOMATİK OLARAK GEÇECEK!

        Yeni sistem ile gayrimenkulün satış bedeli güvenli hesapta bekletilecek. Tapuda resmi devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından ödeme, sistem üzerindeki hesaptan otomatik olarak satıcının hesabına aktarılacak.

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        TAPUDA GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

        1 Ekim 2026’da başlayacak Güvenli Ödeme Sistemi ile alıcı ve satıcı için güvenliğin artırılması hedefleniyor. Satış bedeli resmi işlem tamamlanana kadar koruma altında tutulacak. Böylece dolandırıcılık, sahte para, kapkaç ve ödemenin karşı tarafa ulaşmaması gibi risklerin büyük ölçüde önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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        İŞLEM YAPMADAN ÖNCE BUNLARI MUTLAKA KONTROL EDİN

        Taşınmaz alım veya satımı planlayan vatandaşların, zorunlu uygulama başlamadan önce bankalarının sisteme entegrasyon durumunu kontrol etmeleri ve ödeme süreçlerini yeni kurallara göre planlamaları öneriliyor. Bu tarihten sonra ödeme süreçlerinin Güvenli Ödeme Sistemi kapsamında yürütülmesi bekleniyor.

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