Gayrimenkul alacak ve satacaklar dikkat! Bu şartı yerine getirmeyenler işlemi tamamlayamayacak

TAPUDA GÜVENLİ ÖDEME SİSTEMİ NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

1 Ekim 2026’da başlayacak Güvenli Ödeme Sistemi ile alıcı ve satıcı için güvenliğin artırılması hedefleniyor. Satış bedeli resmi işlem tamamlanana kadar koruma altında tutulacak. Böylece dolandırıcılık, sahte para, kapkaç ve ödemenin karşı tarafa ulaşmaması gibi risklerin büyük ölçüde önüne geçilmesi amaçlanıyor.