GELİNİM MUTFAKTA FİNAL SERİSİNDE 3. GÜN BİRİNCİSİ: 1 Temmuz Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, hangi gelin beşibiryerde kazandı?
Gelinim Mutfakta'da final serisinin üçüncü gününde heyecan yine doruktaydı. Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun, günün tarifi olan mantıyı en başarılı şekilde hazırlayıp yüksek puan almak için mutfakta kıyasıya mücadele etti. Kayınvalidelerin tadım ve değerlendirmelerinin ardından günün puan tablosu ve sıralaması netleşti. Peki, Gelinim Mutfakta'da bugün kim birinci oldu, beşibiryerde ödülünü hangi gelin kazandı? İşte 1 Temmuz 2026 Çarşamba Gelinim Mutfakta günün birincisi ve puan durumu…
Gelinim Mutfakta’da final haftasının üçüncü gününde yarışmacılar arasındaki rekabet daha da kızıştı. Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun, günün tarifini en iyi şekilde hazırlayarak hem yüksek puan almak hem de ödüle bir adım daha yaklaşmak için tezgâh başına geçti. Kayınvalidelerin yaptığı tadım ve değerlendirmelerin ardından günün sıralaması ile puan durumu netleşti. Peki, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, beşibiryerde ödülünü hangi gelin aldı? İşte günün puan tablosu ve final haftasında kazanan 3. gelin…
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?
Gelinim Mutfakta programında 1 Temmuz bugün en yüksek puanı alan ve beşibiryerde altını kazanan Aysun gelin oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 1 TEMMUZ 2026 PUAN DURUMU
Aysun: 19
Hatice: 18
Cemile: 11
Tuğba: 10