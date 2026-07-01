GELİNİM MUTFAKTA FİNAL SERİSİNDE 3. GÜN BİRİNCİSİ: 1 Temmuz Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, hangi gelin beşibiryerde kazandı?

Gelinim Mutfakta’da final haftasının üçüncü gününde yarışmacılar arasındaki rekabet daha da kızıştı. Cemile, Tuğba, Hatice ve Aysun, günün tarifini en iyi şekilde hazırlayarak hem yüksek puan almak hem de ödüle bir adım daha yaklaşmak için tezgâh başına geçti. Kayınvalidelerin yaptığı tadım ve değerlendirmelerin ardından günün sıralaması ile puan durumu netleşti. Peki, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü Gelinim Mutfakta’da kim birinci oldu, beşibiryerde ödülünü hangi gelin aldı? İşte günün puan tablosu ve final haftasında kazanan 3. gelin…