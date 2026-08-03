İOS 27 ÇIKIŞ TARİHİ || iOS 27 özellikleri neler, hangi cihazlara gelecek? İOS 27 ne zaman çıkacak?

IOS 27 ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple, WWDC 2026 etkinliğinde tanıttığı iOS 27 ile yapay zekâ odaklı yenilikleri ön plana çıkarıyor. Apple Intelligence altyapısıyla geliştirilen yeni işletim sistemi, Siri'den Fotoğraflar uygulamasına, Safari'den sistem performansına kadar birçok alanda dikkat çeken güncellemeler sunuyor.

Siri baştan sona yenilendi

iOS 27'nin en dikkat çeken yeniliklerinden biri, Apple Intelligence ile güçlendirilen yeni Siri oldu. Baştan yazılan dijital asistan, kullanıcılarla daha doğal konuşmalar gerçekleştirebiliyor, önceki konuşmaların bağlamını anlayarak takip sorularına yanıt verebiliyor ve karmaşık komutları daha başarılı şekilde yerine getirebiliyor.

Yeni Siri; Mesajlar, Mail, Takvim, Müzik ve Anımsatıcılar gibi uygulamalar arasında geçiş yaparak birden fazla adımdan oluşan işlemleri tek komutla tamamlayabiliyor. Ayrıca cihazdaki fotoğraflar, e-postalar ve notlar arasında kişisel bağlama göre arama yapabilme yeteneği de kazanıyor.

Performans ve hız iyileştirmeleri

Apple, iOS 27 ile birlikte sistem genelinde performans optimizasyonlarına da ağırlık veriyor. Şirketin paylaştığı verilere göre uygulamalar daha hızlı açılırken, animasyonlar daha akıcı hale geliyor ve bellek yönetimi iyileştiriliyor.

Bunun yanında AirDrop dosya aktarımları hızlandırılırken, Spotlight, Mail ve Fotoğraflar uygulamalarındaki arama altyapısı da yenilenerek daha hızlı ve doğru sonuçlar sunuyor.

Fotoğraflar uygulamasına yapay zekâ desteği

Fotoğraflar uygulaması da iOS 27 ile önemli yapay zekâ özellikleri kazanıyor. Yeni düzenleme araçları sayesinde kullanıcılar fotoğrafların kadrajını sonradan yeniden düzenleyebiliyor, yapay zekâ desteğiyle görüntünün eksik kalan bölümlerini tamamlayabiliyor ve istenmeyen nesneleri daha başarılı şekilde silebiliyor.

Safari daha akıllı hale geliyor

Safari tarayıcısı da yeni sürümle birlikte kullanım kolaylığını artıran özelliklere kavuşuyor. Açık sekmeler içeriklerine göre otomatik olarak gruplandırılabiliyor. Ayrıca belirlenen internet sitelerindeki fiyat değişiklikleri veya stok güncellemeleri için bildirim alınmasını sağlayan yeni takip özellikleri de sisteme ekleniyor.

Tasarımda iyileştirmeler

Apple, önceki sürümde tanıttığı Liquid Glass tasarımını kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştiriyor. iOS 27'de yazılar ve simgeler daha okunabilir hale gelirken, kullanıcılar Ayarlar menüsündeki yeni seçeneklerle saydamlık seviyesini kişiselleştirebiliyor.