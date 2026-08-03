İOS 27 ÇIKIŞ TARİHİ || iOS 27 özellikleri neler, hangi cihazlara gelecek? İOS 27 ne zaman çıkacak?
Apple'ın merakla beklenen yeni mobil işletim sistemi iOS 27 için süreç resmen başladı. İlk halka açık beta sürümünü kullanıcılarla buluşturan teknoloji devi, yapay zekâ destekli yeni özellikler, daha akıllı Siri deneyimi ve performans odaklı iyileştirmelerle dikkat çekiyor. Kararlı sürümün yayımlanacağı tarih ile iOS 27 güncellemesini alacak iPhone modelleri ise milyonlarca Apple kullanıcısı tarafından araştırılıyor. Peki, iOS 27 ne zaman çıkacak, hangi telefonlar iOS 27 güncellemesini alacak? İşte iOS 27 özellikleri ve tüm detaylar...
iPhone kullanıcılarının uzun süredir beklediği iOS 27 güncellemesi için geri sayım hız kazandı. Yapay zekâ tabanlı yenilikler, Siri'de kapsamlı geliştirmeler ve sistem genelindeki optimizasyonlarla öne çıkan yeni sürümün resmi yayın tarihi gündemdeki yerini koruyor. Peki iOS 27 ne zaman yayınlanacak, iOS 27 hangi iPhone modellerine gelecek ve yeni sürüm hangi özellikleri sunacak? İşte ayrıntılar...
IOS 27 NE ZAMAN ÇIKACAK?
IOS 27'nin Eylül sonunda resmi olarak yayınlanması bekleniyor.
IOS 27 ALACAK TELEFONLARIOS 27 ALACAK TELEFONLAR HANGİLERİ?
Standart iOS 27 desteği
iPhone 11 serisi, iPhone SE (2. nesil ve sonrası), iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17 serisi ve daha yeni iPhone modelleri
Apple Intelligence desteği
En az iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 16 serisi ile daha yeni desteklenen modeller
macOS 27 desteği
2020 ve sonrasında piyasaya sürülen Apple Silicon (M serisi) işlemcili MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini, Mac Studio ve Mac Pro modelleri
IOS 27 ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple, WWDC 2026 etkinliğinde tanıttığı iOS 27 ile yapay zekâ odaklı yenilikleri ön plana çıkarıyor. Apple Intelligence altyapısıyla geliştirilen yeni işletim sistemi, Siri'den Fotoğraflar uygulamasına, Safari'den sistem performansına kadar birçok alanda dikkat çeken güncellemeler sunuyor.
Siri baştan sona yenilendi
iOS 27'nin en dikkat çeken yeniliklerinden biri, Apple Intelligence ile güçlendirilen yeni Siri oldu. Baştan yazılan dijital asistan, kullanıcılarla daha doğal konuşmalar gerçekleştirebiliyor, önceki konuşmaların bağlamını anlayarak takip sorularına yanıt verebiliyor ve karmaşık komutları daha başarılı şekilde yerine getirebiliyor.
Yeni Siri; Mesajlar, Mail, Takvim, Müzik ve Anımsatıcılar gibi uygulamalar arasında geçiş yaparak birden fazla adımdan oluşan işlemleri tek komutla tamamlayabiliyor. Ayrıca cihazdaki fotoğraflar, e-postalar ve notlar arasında kişisel bağlama göre arama yapabilme yeteneği de kazanıyor.
Performans ve hız iyileştirmeleri
Apple, iOS 27 ile birlikte sistem genelinde performans optimizasyonlarına da ağırlık veriyor. Şirketin paylaştığı verilere göre uygulamalar daha hızlı açılırken, animasyonlar daha akıcı hale geliyor ve bellek yönetimi iyileştiriliyor.
Bunun yanında AirDrop dosya aktarımları hızlandırılırken, Spotlight, Mail ve Fotoğraflar uygulamalarındaki arama altyapısı da yenilenerek daha hızlı ve doğru sonuçlar sunuyor.
Fotoğraflar uygulamasına yapay zekâ desteği
Fotoğraflar uygulaması da iOS 27 ile önemli yapay zekâ özellikleri kazanıyor. Yeni düzenleme araçları sayesinde kullanıcılar fotoğrafların kadrajını sonradan yeniden düzenleyebiliyor, yapay zekâ desteğiyle görüntünün eksik kalan bölümlerini tamamlayabiliyor ve istenmeyen nesneleri daha başarılı şekilde silebiliyor.
Safari daha akıllı hale geliyor
Safari tarayıcısı da yeni sürümle birlikte kullanım kolaylığını artıran özelliklere kavuşuyor. Açık sekmeler içeriklerine göre otomatik olarak gruplandırılabiliyor. Ayrıca belirlenen internet sitelerindeki fiyat değişiklikleri veya stok güncellemeleri için bildirim alınmasını sağlayan yeni takip özellikleri de sisteme ekleniyor.
Tasarımda iyileştirmeler
Apple, önceki sürümde tanıttığı Liquid Glass tasarımını kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda geliştiriyor. iOS 27'de yazılar ve simgeler daha okunabilir hale gelirken, kullanıcılar Ayarlar menüsündeki yeni seçeneklerle saydamlık seviyesini kişiselleştirebiliyor.