İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ 15 EKİM 2026: İDO, BUDO ve Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi, çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi?
İptal olan vapur seferleri 15 Ekim 2026 Perşembe günü deniz yoluyla seyahat edecek yolcular tarafından araştırılıyor. Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı. İDO, BUDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti. BUDO'nun bugün yapılması planlanan 12 seferi gerçekleştirilemeyecek. Peki İDO, BUDO ve Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi, çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi? İşte 15 Ekim 2026 İDO, BUDO ve Şehir Hatları iptal edilen seferler sorgulama ekranı…
İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi 15 Ekim 2026 Perşembe günü deniz yoluyla seyahat edecek yolcuların gündeminde yer alıyor. Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkilerken BUDO, bugün yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu. İDO'da da bazı seferler iptal edilirken gözler Şehir Hatları'nın güncel duyurularına çevrildi. Peki İDO, BUDO ve Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi, çalışıyor mu, hangi seferler yapılamayacak? İşte 15 Ekim 2026 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal edilen vapur seferleri ve güncel sefer sorgulama ekranı…
BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ, HANGİ SEFERLER İPTAL?
Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi.
Şehir Hatları, BUDO ve İDO, bugün gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
15 EKİM 2026 BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ
Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 15 Ekim Perşembe günü iptal edilen vapur seferleri şu şekilde:
07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)
11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
16.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
19.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
15 EKİM 2026 ŞEHİR HATLARI İPTAL OLAN SEFERLER LİSTESİ
İstanbul Şehir Hatları A.Ş.'nin internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 15 Ekim Perşembe günü iptal edilen vapur seferleri şu şekilde:
Üsküdar-Haliç Hattı seferleri
Beşiktaş-Haliç Hattı seferleri
Kadıköy-Haliç Hattı seferleri
07.05 Sarıyer-Eminönü Boğaz Hattı seferi
Kadıköy-Sarıyer Hattı seferleri
Büyükada-Sedefadası Seferleri
08.25 Beylerbeyi-Eminönü seferimizin Kuzguncuk uğraması
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15 EKİM 2026 İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER LİSTESİ
İDO'nun 15 Ekim tarihli iptallerine ilişkin yayımlanan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki sabah seferinin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.
İptal edildiği bildirilen seferler şöyle:
08.30: Mudanya Güzelyalı – Armutlu – Armutlu Tatil Köyü – Yenikapı – Kadıköy
09.05: Kabataş – Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa (Mudanya Güzelyalı)