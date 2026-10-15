İPTAL OLAN VAPUR SEFERLERİ 15 EKİM 2026: İDO, BUDO ve Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi, çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi?

İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal seferler listesi 15 Ekim 2026 Perşembe günü deniz yoluyla seyahat edecek yolcuların gündeminde yer alıyor. Marmara Denizi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını etkilerken BUDO, bugün yapılması planlanan 12 seferin iptal edildiğini duyurdu. İDO'da da bazı seferler iptal edilirken gözler Şehir Hatları'nın güncel duyurularına çevrildi. Peki İDO, BUDO ve Şehir Hatları vapur seferleri iptal mi, çalışıyor mu, hangi seferler yapılamayacak? İşte 15 Ekim 2026 İDO, BUDO, Şehir Hatları iptal edilen vapur seferleri ve güncel sefer sorgulama ekranı…