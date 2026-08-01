BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da elektrik kesintisi! 1 Ağustos Cumartesi hangi ilçelerde elektrikler kesilecek?
İstanbul'da yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren planlı elektrik kesintisi duyurusu BEDAŞ tarafından paylaşıldı. 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle birçok ilçede belirli saatler arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve sokaklar da BEDAŞ'ın planlı çalışma programında yer aldı. Kent sakinleri ise elektriklerin ne zaman geleceğini ve kendi bölgelerinde kesinti olup olmadığını araştırıyor. Peki, 1 Ağustos Cumartesi İstanbul'da elektrik kesintisi hangi ilçelerde olacak, elektrikler ne zaman gelecek? İşte BEDAŞ'ın yayımladığı planlı elektrik kesintisi listesi…
Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin duyurusunu yayımladı. Bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında İstanbul'un birçok ilçesinde belirli saatlerde enerji kesintisi yaşanacak. Planlı çalışmalar nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda elektrik hizmetine geçici olarak ara verilecek. Kent sakinleri, kesintiden etkilenecek bölgeleri ve elektriklerin yeniden verileceği saatleri araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da 1 Ağustos Cumartesi elektrik kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak ve elektrikler saat kaçta gelecek? İşte detaylar…
BEDAŞ 1 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ DUYURUSU
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü planlı bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki çeşitli ilçelerde elektrik kesintileri uygulanacak.
Kesintiler, çalışmaların güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla belirlenen saatler arasında gerçekleştirilecek.
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR?
BEDAŞ'ın planlı kesinti programına göre elektrik kesintilerinin farklı saat aralıklarında uygulanacağı ilçeler ve mahalleler resmi listeyle duyuruldu.
Kesintiden etkilenecek ilçe, mahalle, sokak ve saat bilgileri BEDAŞ'ın güncel planlı kesinti sorgulama ekranından öğrenilebiliyor.
ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
Planlı bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından elektrikler, belirtilen program çerçevesinde yeniden verilecek.
Çalışmaların erken tamamlanması halinde enerji planlanan saatten önce de sağlanabilir. Olumsuz hava koşulları veya teknik nedenlerle çalışmaların uzaması durumunda ise süre değişiklik gösterebilir.
ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Vatandaşlar, yaşadıkları bölgedeki planlı elektrik kesintilerini BEDAŞ'ın resmi sorgulama sistemi üzerinden kontrol edebiliyor.
Sorgulama ekranında;
İlçe bilgisi,
Mahalle adı,
Sokak bilgisi,
Kesinti başlangıç ve bitiş saati,
Kesintinin nedeni
gibi ayrıntılar yer alıyor.