Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin duyurusunu yayımladı. Bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında İstanbul'un birçok ilçesinde belirli saatlerde enerji kesintisi yaşanacak. Planlı çalışmalar nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda elektrik hizmetine geçici olarak ara verilecek. Kent sakinleri, kesintiden etkilenecek bölgeleri ve elektriklerin yeniden verileceği saatleri araştırmaya başladı. Peki, İstanbul'da 1 Ağustos Cumartesi elektrik kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak ve elektrikler saat kaçta gelecek? İşte detaylar…