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        Haberler Bilgi KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB ile 2026-2027 KYK yurt başvuru ekranı erişime açıldı mı?

        KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB ile 2026-2027 KYK yurt başvuru ekranı erişime açıldı mı?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sonuçları açıklandı. Böylece binlerce aday hangi üniversiteye yerleştiklerini öğrendi. Yaşadıkları ilden farklı bir şehirde üniversite kazanan öğrenciler ise barınma ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını aramaya başladı. Bu kapsamda Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularının ne zaman başlayacağı en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 2026-2027 KYK yurt başvuru tarihleri için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, 2026-2027 KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? GSB ile 2026-2027 KYK yurt başvuru ekranı erişime açıldı mı? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 07:12 Güncelleme:
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        2026-2027 KYK yurt başvuruları için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. YKS yerleştirme işlemleri tamamlandı. Binlerce aday tercih sonuçlarına göre kayıt hakkı kazandıkları programları öğrendi. Üniversite eğitimlerini farklı bir şehirde alacak olan öğrenciler ise KYK yurt başvuru tarihleri için GSB duyurularına odaklandı. KYK yurt başvuru ekranı e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki, 2026-2027 GSB KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Aylık KYK yurt ücreti ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler…

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        2026-2027 KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026-2027 KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından başvuru sürecine ilişkin resmi bir açıklama da gelmedi.

        Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak. KYK yurt başvurularının üniversitelere kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

        Konu ile ilgili GSB’den resmi bir açıklama gelmesi halinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

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        2026-2027 KYK YURT ÜCRETİ AYLIK NE KADAR, KAÇ TL?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı için KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl yurt ücretleri, oda tipine göre 750 TL ile 1250 TL arasında değişiyordu.

        Bu yılki KYK yurt ücretleri açıklandığında haberimize eklenecektir.

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        GSB KYK YURT BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuru sonrasında adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle e-Devlet'e giriş yaparak “GSB Yurt Başvurusu” ekranından başvurularını gerçekleştirebilecek.

        e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.

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        KYK YURT TİPLERİ VE ÖZELLİKLERİ

        1. tip ve 2. tip yurtlar genellikle 6-8 öğrencilik odalardan oluşuyor. Tip 1-2 KYK yurdunda kalan öğrencilerin barınma, yemek ve güvenlik ihtiyaçları karşılanıyor. Bu yurtta sabah kahvaltısı ve akşam yemeği bulunuyor.

        3. tip ve 4. tip: KYK yurtlarında oda büyüklüğüne göre kişi sayısı 2-4 kişi olarak değişebiliyor. Odalarda çalışma masası, buz dolabı ve bazı yurtlarda kitaplık bulunmaktadır. Banyo ve tuvalet ortak kullanım alanı olabiliyor.

        5. tip ve 6. tip: KYK yurtları diğer tiplere göre en yüksek yurt ücreti ve depozito ücretine sahiptir ve bu yurtlarda odalar 1, 2 ve 3 kişiliktir. 5 ve 6. tip yurtlarda tuvalet ve banyolar her odada bulunuyor.

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