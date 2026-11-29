29 Kasım Pazar günü futbolseverleri yoğun bir maç takvimi bekliyor. Trendyol Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları oynanırken İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'da da önemli mücadeleler sahne alacak. Günün programında özellikle Fenerbahçe'nin Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşma ile İngiltere'deki Everton-Liverpool derbisi ve Arsenal-Manchester City mücadelesi öne çıkıyor. İşte 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri…