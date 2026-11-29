MAÇ PROGRAMI 29 Kasım 2026 | Milliler sahaya çıkıyor! Bugün kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak?
29 Kasım 2026 Pazar günü Süper Lig, 1. Lig ve Avrupa'nın önde gelen futbol organizasyonlarında heyecan sürüyor. Fenerbahçe-Erzurumspor, Eyüpspor-Başakşehir, Everton-Liverpool ve Arsenal-Manchester City karşılaşmaları günün öne çıkan maçları arasında yer alıyor. Peki bugün hangi maçlar var, karşılaşmalar saat kaçta başlayacak? İşte, 29 Kasım maç programı…
29 Kasım Pazar günü futbolseverleri yoğun bir maç takvimi bekliyor. Trendyol Süper Lig'de 13. hafta karşılaşmaları oynanırken İngiltere Premier Lig, İspanya LaLiga, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1 ve İtalya Serie A'da da önemli mücadeleler sahne alacak. Günün programında özellikle Fenerbahçe'nin Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşma ile İngiltere'deki Everton-Liverpool derbisi ve Arsenal-Manchester City mücadelesi öne çıkıyor. İşte 29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak maçlar ve başlama saatleri…
TÜRKİYE – İZLANDA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 29 Kasım 2026 Pazar günü FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye-İzlanda basketbol maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz ve S Sport kanalından canlı yayınlanacak.
BUGÜN SÜPER LİG'DE HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta heyecanı 29 Kasım Pazar günü oynanacak üç karşılaşmayla devam edecek. Günün programında şu maçlar bulunuyor:
29 KASIM 2026 1. LİG MAÇ PROGRAMI
Trendyol 1. Lig'de de pazar günü dört karşılaşma oynanacak. İşte günün maç takvimi:
AVRUPA LİGLERİNDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
29 Kasım Pazar günü Avrupa futbolunda da birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. İngiltere Premier Lig'de Everton-Liverpool derbisi ve Arsenal-Manchester City mücadelesi günün dikkat çeken maçları arasında bulunuyor.
İNGİLTERE PREMIER LİG
İSPANYA LALIGA
ALMANYA BUNDESLIGA
FRANSA LIGUE 1
İTALYA SERIE A
HOLLANDA EREDIVISIE
29 KASIM BUGÜNKÜ MAÇLAR HANGİ KANALDA?
29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşmaların yayın kanalları, paylaşılan maç programında belirtilmiyor. Bu nedenle maçların hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin kesin bilgi için yayıncı kuruluşların güncel yayın akışlarının kontrol edilmesi gerekiyor.