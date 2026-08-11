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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef'te ilk kaptanlık oyunu! 10 Ağustos Pazartesi MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı?

        MasterChef'te ilk kaptanlık oyunu! 10 Ağustos Pazartesi MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de ana kadronun tamamlanmasının ardından yarışmacılar bu kez sezonun ilk kaptanlık oyunu için mutfağa girdi. Şeflerin vereceği görev doğrultusunda hazırlanan tabaklar değerlendirmeye alındı. Gecenin en başarılı tabağını hazırlayan yarışmacı, sezonun ilk mavi takım kaptanı olma hakkını elde etti. Mavi takım kaptanı aynı zamanda kırmızı takım kaptanını belirleyecek ve ardından iki kaptan takımlarını oluşturdu. Yarışmacıların hangi takımda yer alacağı kaptanların tercihleri ve stratejileri doğrultusunda şekillendirdi. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Ağustos MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef Türkiye'de mavi ve kırmızı takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Ağustos 2026 - 00:35 Güncelleme:
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        MasterChef Türkiye 2026'da ana kadronun belli olmasıyla birlikte yarışmacılar için yeni bir dönem başladı. İlk kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan menemen yapmaları istedi. Yarışmacılar hem mavi takım kaptanı olabilmek hem de haftaya avantajlı başlayabilmek için mücadele etti. Kaptanlık oyununu kazanan isim, kırmızı takım kaptanını seçtikten sonra takım kurma aşamasına geçti. Peki, 10 Ağustos 2026 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte mavi ve kırmızı takım kaptanları...

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef Türkiye'de ana kadronun tamamlanmasının ardından sezonun ilk kaptanlık oyunu oynandı.

        Şeflerin değerlendirmesi sonucunda gecenin en başarılı tabağını hazırlayan Burçin kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı oldu.

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        MASTERCHEF MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        Kaptanlık oyunununu kazanan Burçin mavi takım kaptanı oldu.

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        KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

        Mavi takım kaptanı Burçin, kırmızı takım kaptanı olarak Ayşe Nur'u seçti

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        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

        Mavi Takım

        Burçin (Takım Kaptanı)

        Batuhan

        Bahar

        Kübra

        Tolga

        Eyüp Can

        Hasan Alp

        Nilay

        Demir

        Şiringül

        Kırmızı Takım

        Ayşe (Takım Kaptanı)

        Simge

        Şükran

        Enes

        Muhammed

        Armağan

        Gül

        Koray

        Nurten

        Şadi

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        MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        10 Ağustos 2026 Pazartesi günü yayınlanacak MasterChef bölümünde kaptanlık oyununu kazanan isim, şeflerin değerlendirmesi sonucunda belli olacak. En başarılı tabağı hazırlayan yarışmacı sezonun ilk mavi takım kaptanı olacak.

        Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu ve takımlar nasıl oluştu? İlk kaptanlık oyununun ardından mavi ve kırmızı takım kaptanları ile haftanın takım kadroları belli olacak. İşte 10 Ağustos 2026 MasterChef Türkiye'de sezonun ilk kaptanlık oyunu sonucu ve oluşan takımlar...

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        MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR

        Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:

        1. GRUP

        Furkan

        Eylül

        Çağatay

        Onur

        Hilal

        2. GRUP

        Sercan

        Ayla

        Nurten

        Şadi

        Burçin

        3. GRUP

        Tolga

        Muhammed

        Ayşe

        4. GRUP

        Simge

        Bahar

        Şükran

        Armağan

        Koray

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        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER

        Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.

        1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI

        Emre

        Cansu

        Hami Efe

        Fatma

        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?

        Üçüncü grupta MasterChef'te ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar

        Buse

        Tolgahan

        Sultan

        oldu.

        MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?

        İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin belirlediği 4 yarışmacı, yedek kadroya girmeye hak kazandı.

        MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar,

        Betül

        Esra

        Faruk

        Nesibe oldu.

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