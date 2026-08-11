MasterChef Türkiye 2026'da ana kadronun belli olmasıyla birlikte yarışmacılar için yeni bir dönem başladı. İlk kaptanlık oyununda şefler, yarışmacılardan menemen yapmaları istedi. Yarışmacılar hem mavi takım kaptanı olabilmek hem de haftaya avantajlı başlayabilmek için mücadele etti. Kaptanlık oyununu kazanan isim, kırmızı takım kaptanını seçtikten sonra takım kurma aşamasına geçti. Peki, 10 Ağustos 2026 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte mavi ve kırmızı takım kaptanları...