MasterChef kim kazandı? 4 Ağustos Salı MasterChef ana kadroya kim girdi, 16. yarışmacı kim oldu?
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son bölümde üçüncü grubun yedek yarışmacıları belirlenirken, gözler şimdi dördüncü ve son grubun ilk mücadelesine çevrildi. Yarışmacılar, ana kadroya doğrudan girebilmek için şeflerin karşısında en başarılı tabağı hazırlamaya çalışacak. Gecenin sonunda yalnızca bir isim önlüğü alarak ana kadroya katılma hakkı elde edecek. Böylece MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna katılan 16. yarışmacı da belli olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 4 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...
MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro şekillenmeye devam ediyor. Bir önceki bölümde üçüncü grubun yedek yarışmacıları belirlenmiş ve yedek kadroya katılan isim netleşmişti. MasterChef'in yeni bölümünde ise dördüncü ve son grubun ilk yarışmacıları mutfağa girerek ana kadro mücadelesi verecek. Şeflerin değerlendirmesi sonunda gecenin en başarılı ismi ana kadroya katılan 16. yarışmacı olacak. Peki, MasterChef kim kazandı? 4 Ağustos 2026 MasterChef ana kadroya kim girdi, ana kadroya giren 16. yarışmacı kim oldu? İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...
MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN 16. YARIŞMACI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2026'nın 4 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümünde dördüncü ve son grubun ilk ana kadro mücadelesi ekranlara geldi.
Şeflerin verdiği etapları başarıyla tamamlayan yarışmacılar arasında gecenin sonunda en başarılı tabağı hazırlayan isim, ana kadroya katılan 16. yarışmacı olarak önlüğün sahibi olacak.
MASTERCHEF 2026 ANA KADROYA GİREN YARIŞMACILAR
Şu ana kadar ana kadroya girmeyi başaran yarışmacılar şöyle:
1. GRUP
Furkan
Eylül
Çağatay
Onur
Hilal
2. GRUP
Sercan
Ayla
Nurten
Şadi
Burçin
3. GRUP
Tolga
Muhammed
Ayşe
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Üçüncü grupta MasterChef'te ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar
Buse
Tolgahan
Sultan
oldu.
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN ANA KADROYA GİREN İSİMLER
Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda yedeklerden ana kadroya dahil olan yarışmacılar da belli oldu.
1. GRUP YEDEK YARIŞMACILARI
Emre
Cansu
Hami Efe
Fatma
MASTERCHEF'TE YEDEKLERDEN KİM DAHİL OLDU?
İkinci grupta yarışan isimler arasından şeflerin belirlediği 4 yarışmacı, yedek kadroya girmeye hak kazandı.
MasterChef'e ana kadroya yedeklerden giren yarışmacılar,
Betül
Esra
Faruk
Nesibe oldu.