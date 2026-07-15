MEMUR MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Memurların Temmuz ayına ilişkin zamlı maaşları 15 Temmuz itibarıyla hesaplara yatırılacak. Ancak 1-14 Temmuz dönemini kapsayan 14 günlük maaş farkı için henüz resmi ödeme takvimi açıklanmadı.

Geçmiş dönem uygulamalarında maaş farkları, kurumların bordro işlemlerini tamamlamasının ardından ya zamlı maaşlarla birlikte ya da birkaç gün sonra ayrı olarak hesaplara yatırıldı. Bu yıl da benzer bir uygulamanın yapılması bekleniyor.