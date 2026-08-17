Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi OKUL KAYIT TARİHLERİ 2026-2027 | MEB takvimi ile ilkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde yapılacak?

        OKUL KAYIT TARİHLERİ 2026-2027 | MEB takvimi ile ilkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde yapılacak?

        Okul kayıt tarihleri, yaz tatilinin ilerlemesiyle birlikte gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne göre okullarda ilk ders zili 14 Eylül Perşembe günü çalacak. Yeni dönemde çocuklarını okula yazdıracak velilerin gözleri "İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde yapılacak?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte, 2026-2027 MEB takvimi ile ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 10:48 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        1.sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi ile netleşti. Yeni dönemde çocuklarını okula yazdırmayı hedefleyen veliler, okul kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2026-2027 ilkokul ve ortaokul kayıtları hangi tarihlerde yapılacak? e-Kayıt sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2026-2027 MEB ile okul kayıt tarihleri hakkında merak edilenler…

        2

        2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri ise 7-11 Eylül tarihlerinde yapılacak.

        3

        İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI BAŞLADI

        Yeni eğitim dönemi öncesinde ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıt işlemleri başladı. Öğrencilerin kayıtları, ikamet adresleri dikkate alınarak MEB tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

        4

        İLKOKUL KAYIT YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        Veliler, çocuklarının hangi okula kayıt edildiğini e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Adrese dayalı kayıt sistemi sayesinde öğrencinin yerleştirildiği okul bilgisine çevrim içi olarak ulaşılabiliyor.

        E-DEVLET KAYIT SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        5. SINIF KAYITLARI NASIL YAPILIYOR?

        Ortaokul 5. sınıf kayıtları 1 Temmuz 2026 itibarıyla başladı. Öğrenciler, ADNKS’de yer alan yerleşim yeri bilgilerine göre belirlenen ortaokullara otomatik şekilde yerleştiriliyor.

        6

        ORTAOKUL KAYIT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

        Öğrencilerin kayıtlı olduğu ortaokul bilgisi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden veya okul müdürlüklerinden öğrenilebiliyor. Kayıt sonrasında şartları karşılayan öğrenciler için nakil süreci de uygulanabilecek.

        7

        2026-2027 MEB ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ

        MEB’in takvimine göre birinci ara tatil 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Birinci dönem 22 Ocak 2027 tarihinde sona ererken yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2027 arasında uygulanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mekke Anlaşması yorumu
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        "Milletimizin kahir ekseriyeti Terörsüz Türkiye'nin yanında"
        Kan donduran saldırıda yeni ayrıntılar! Yanlış kişi öldürüldü!
        Kan donduran saldırıda yeni ayrıntılar! Yanlış kişi öldürüldü!
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Kırmızı kart verilmeli miydi?
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Otoyoldaki kazada 3 kardeş öldü!
        Korkunç iddia! Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Korkunç iddia! Genç kadın, otelin 5.katından atıldı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        Fenerbahçe'nin konuğu Lyon!
        36 yaşında hayatını kaybetti
        36 yaşında hayatını kaybetti
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        "İlk haftanın en avantajlı takımı"
        Oturma odasında nikah
        Oturma odasında nikah
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        Tesla ilanı galeriye pahalıya patladı
        İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
        İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Türkiye'nin DASK haritası ortaya çıktı
        Türkiye’nin afet yönetiminde 17 Ağustos miladı
        Türkiye’nin afet yönetiminde 17 Ağustos miladı
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları
        Güneş Tutulması gölgesinde haftalık burç yorumları
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Ege'de serinledi
        Ege'de serinledi
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Perili Köşk neden "Perili" diye anılıyor?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        Ocak ayında maaşlar ne kadar artacak?
        "Türkiye 'Made in EU' içinde kalmalı"
        "Türkiye 'Made in EU' içinde kalmalı"