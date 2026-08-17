OKUL KAYIT TARİHLERİ 2026-2027 | MEB takvimi ile ilkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde yapılacak?

1.sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi ile netleşti. Yeni dönemde çocuklarını okula yazdırmayı hedefleyen veliler, okul kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2026-2027 ilkokul ve ortaokul kayıtları hangi tarihlerde yapılacak? e-Kayıt sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2026-2027 MEB ile okul kayıt tarihleri hakkında merak edilenler…