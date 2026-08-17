OKUL KAYIT TARİHLERİ 2026-2027 | MEB takvimi ile ilkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde yapılacak?
Okul kayıt tarihleri, yaz tatilinin ilerlemesiyle birlikte gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayımlanan 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ne göre okullarda ilk ders zili 14 Eylül Perşembe günü çalacak. Yeni dönemde çocuklarını okula yazdıracak velilerin gözleri "İlkokul ve ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor, hangi tarihlerde yapılacak?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte, 2026-2027 MEB takvimi ile ilkokul ve ortaokul kayıt tarihleri…
1.sınıfa ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin kayıt süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan MEB 2026-2027 eğitim öğretim takvimi ile netleşti. Yeni dönemde çocuklarını okula yazdırmayı hedefleyen veliler, okul kayıt tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, 2026-2027 ilkokul ve ortaokul kayıtları hangi tarihlerde yapılacak? e-Kayıt sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2026-2027 MEB ile okul kayıt tarihleri hakkında merak edilenler…
2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri ise 7-11 Eylül tarihlerinde yapılacak.
İLKOKUL VE ORTAOKUL KAYITLARI BAŞLADI
Yeni eğitim dönemi öncesinde ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf kayıt işlemleri başladı. Öğrencilerin kayıtları, ikamet adresleri dikkate alınarak MEB tarafından otomatik olarak gerçekleştiriliyor.
İLKOKUL KAYIT YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Veliler, çocuklarının hangi okula kayıt edildiğini e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor. Adrese dayalı kayıt sistemi sayesinde öğrencinin yerleştirildiği okul bilgisine çevrim içi olarak ulaşılabiliyor.
5. SINIF KAYITLARI NASIL YAPILIYOR?
Ortaokul 5. sınıf kayıtları 1 Temmuz 2026 itibarıyla başladı. Öğrenciler, ADNKS’de yer alan yerleşim yeri bilgilerine göre belirlenen ortaokullara otomatik şekilde yerleştiriliyor.
ORTAOKUL KAYIT SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
Öğrencilerin kayıtlı olduğu ortaokul bilgisi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden veya okul müdürlüklerinden öğrenilebiliyor. Kayıt sonrasında şartları karşılayan öğrenciler için nakil süreci de uygulanabilecek.