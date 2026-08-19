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        Haberler Bilgi Okullara 30 bin güvenlik alımı başvuru takvimi 2026: İŞKUR ile okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?

        Okullara 30 bin güvenlik alımı başvuru takvimi 2026: İŞKUR ile okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullardaki güvenlik önlemlerinin artırılması için yeni bir istihdam hazırlığı gündemde. Bu kapsamda 81 ildeki okullarda toplam 30 bin güvenlik görevlisinin görevlendirilmesi planlanıyor. Söz konusu alıma ilişkin çalışmalar Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda sürdürülürken, başvuruların İŞKUR üzerinden alınacağı biliniyor. Bekleyiş sürerken adaylar, başvuruların başlayacağı tarihi ve aranan şartları merak ediyor. Peki, okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler? İşte 2026 okullara güvenlik görevlisi alımı başvuru takvimi ve şartları hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 12:06 Güncelleme:
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        Yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayım sürerken, okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik yeni bir personel alımı hazırlığı yapılıyor. Bu kapsamda ülke genelindeki okullarda toplam 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edilmesi planlanıyor. Çalışmalar üç bakanlığın koordinasyonunda devam ederken, başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar ‘’Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, adaylarda aranacak şartlar neler, kimler başvurabilir?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2026 okullara güvenlik görevlisi alımına ilişkin başvuru süreci, kontenjan dağılımı ve merak edilen ayrıntılar…

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        OKULLARA 30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAK

        2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda güvenliği artırmak için çalışma yürütülüyor. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda, TYP kapsamında 81 ilde toplam 30 bin güvenlik görevlisinin istihdam edilmesi planlanıyor.

        Söz konsu alımla okul çevresindeki risklerin azaltılması, kolluk-okul yönetimi koordinasyonunun güçlendirilmesi ve kamera ile erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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        OKULLARA 30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Alımların yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce gerçekleştirilmesi bekleniyor.

        Okullara güvenlik görevlisi alımı başvuru takvimi ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

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        30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

        Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu nedenle adaylar, başvurularını İŞKUR’un internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek.

        Adayların başvuru sürecinde yalnızca resmi İŞKUR ve kamu kurumu duyurularını dikkate alması önem taşıyor.

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        30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Alımlar özel güvenlik görevlisi kadroları üzerinden gerçekleştirilecekse adayların özel güvenlik mevzuatında belirtilen şartları taşıması ve geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olması gerekecek. Yaş, eğitim, adli sicil ve diğer koşullar ise yayımlanacak resmi ilanda kesinlik kazanacak.

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        İŞKUR OKUL GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANLARI NEREDEN YAYIMLANACAK?

        Adaylar, başvurular başladığında İŞKUR'un resmi internet sitesindeki açık iş ilanlarını ve ilgili program duyurularını takip edebilecek. İllere ve ilçelere göre kontenjanların açıklanması halinde adaylar kendi ikamet ettikleri veya ilanlarda belirtilen bölgelerdeki kadrolara başvuru yapabilecek.

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