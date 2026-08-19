Okullara 30 bin güvenlik alımı başvuru takvimi 2026: İŞKUR ile okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, şartları neler?

Yeni eğitim öğretim dönemi için geri sayım sürerken, okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik yeni bir personel alımı hazırlığı yapılıyor. Bu kapsamda ülke genelindeki okullarda toplam 30 bin güvenlik görevlisi istihdam edilmesi planlanıyor. Çalışmalar üç bakanlığın koordinasyonunda devam ederken, başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adaylar ‘’Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman, adaylarda aranacak şartlar neler, kimler başvurabilir?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2026 okullara güvenlik görevlisi alımına ilişkin başvuru süreci, kontenjan dağılımı ve merak edilen ayrıntılar…