ÖSYM 2026 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: DGS 2026 ne zaman, bu hafta sonu mu? DGS sınavı saat kaçta başlayacak?
Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmek için katıldığı Dikey Geçiş Sınavı'nda geri sayım tamamlanmak üzere. ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan DGS oturumu öncesinde adaylar, sınavın uygulanacağı gün ve saati araştırırken giriş belgelerine nasıl ulaşılacağını da merak ediyor. Peki, 2026 DGS bu hafta sonu mu yapılacak, sınav saat kaçta başlayacak? ÖSYM AİS üzerinden DGS giriş belgesi nasıl görüntülenir? İşte sınava ilişkin merak edilen ayrıntılar…
Dikey Geçiş Sınavı’na katılacak adaylar için sınav günü yaklaştı. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmek amacıyla girdiği DGS öncesinde gözler ÖSYM tarafından açıklanan takvime ve sınav giriş belgelerine çevrildi. Adaylar, oturumun hangi gün ve saatte başlayacağını öğrenmenin yanı sıra sınava girecekleri bina ve salon bilgilerine nasıl ulaşacaklarını da araştırıyor. Peki, 2026 DGS ne zaman düzenlenecek, sınav bu hafta sonu mu yapılacak? DGS giriş belgesi ÖSYM AİS üzerinden nasıl alınır? İşte sınav öncesinde bilinmesi gerekenler…
DGS 2026 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
DGS sınavı 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek.
19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak 2026-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
DGS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.