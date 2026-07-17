ÖSYM 2026 DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI: DGS 2026 ne zaman, bu hafta sonu mu? DGS sınavı saat kaçta başlayacak?

17 yıllık dosyada yeni sayfa: Kaza mı, suikast mı? Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması 17 yıl sonra genişletildi. Helikopterdeki cihazlar söküldü mü? Kazadan sonra deliller karartıldı mı? O gün enkaz başında ne oldu? Operasyonun ucu nereye uzanacak? Ahbap soruşturmasında ikinci dalga: Ahbap'tan asistana ... Daha Fazla Göster

17 yıllık dosyada yeni sayfa: Kaza mı, suikast mı? Muhsin Yazıcıoğlu soruşturması 17 yıl sonra genişletildi. Helikopterdeki cihazlar söküldü mü? Kazadan sonra deliller karartıldı mı? O gün enkaz başında ne oldu? Operasyonun ucu nereye uzanacak? Ahbap soruşturmasında ikinci dalga: Ahbap'tan asistana asistandan kardeşe. Ahbap deprem bağışlarını ne yaptı? Hesaplar boşaltıldı mı? Ahbap'ta ne, nasıl denetlendi? Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Habertürk Muhabiri Arzu Kaya, Gazeteci Ferhat Ünlü ve Eski Savcı Av. Alp Tekin Yıldırım yanıtladı. Daha Az Göster