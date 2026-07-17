Pasifik Ateş Çemberi nedir? Yeni Zelanda depremi ile gündeme geldi! Pasifik Ateş Çemberi hangi ülkeleri kapsıyor, nerede?
Yeni Zelanda'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında Pasifik Ateş Çemberi yeniden gündeme gelmedi. Yaşanan gelişme sonrasında "Pasifik Ateş çemberi nedir? Pasifik Ateş Çemberi hangi ülkeleri kapsıyor, nerede?" sorularının cevabını araştırıyor. Merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte Pasifik Ateş Çemberi ile ilgili merak edilen detaylar...
Yeni Zelanda'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında gözler Pasifik Ateş Çemberi'ne çevrildi. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Pasifik Ateş çemberi nedir? Pasifik Ateş Çemberi hangi ülkeleri kapsıyor, nerede? İşte sorgulanan ayrıntılar...
PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ NEDİR?
Pasifik Ateş Çemberi, yeryüzünün en yoğun sismik ve volkanik hareketliliğine ev sahipliği yapan, Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen devasa bir tektonik hattır. Dünya üzerindeki aktif yanardağların yaklaşık yüzde 75'ini barındıran bu hat, yerkabuğunu oluşturan devasa levhaların sürekli birbirine sürtünmesi, çarpışması ve birbirinin altına girmesiyle oluşur. Bu yoğun tektonik sıkışma nedeniyle dünya genelindeki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ı ve en büyük sarsıntıların çok büyük bir kısmı bu kuşak üzerinde meydana gelir.
PASİFİK AEŞ ÇEMBERİ HANGİ ÜLKELERİ KAPSAR?
Bu hareketli kuşak, yolları üzerinde bulunan onlarca ülkeyi doğrudan etkiler ve buralarda yüksek deprem riski oluşturur. Batı tarafında Japonya, Endonezya, Filipinler, Yeni Zelanda ve Papua Yeni Gine gibi ada ve kıyı ülkelerini içine alırken; doğu tarafında ise Amerika Birleşik Devletleri, Şili, Peru, Meksika ve Kanada gibi ülkelerin Pasifik'e bakan batı kıyılarını tamamen kapsar. Bu ülkeler, tarih boyunca dünyanın en yıkıcı depremleriyle ve volkanik patlamalarıyla karşı karşıya kalmış bölgelerdir.
PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ HANGİ ÜLKELERİ KAPSAR?
Pasifik Ateş Çemberi, Büyük Okyanus'un (Pasifik Okyanusu) havzasını neredeyse tam bir daire ya da ters bir at nalı şeklinde çevreleyen, yaklaşık 40.000 kilometre uzunluğunda bir hat üzerinde yer alır. Coğrafi olarak Yeni Zelanda'dan başlayıp Asya'nın doğu kenarlarını takip ederek kuzeydeki Alaska'ya kadar tırmanır; oradan güneye doğru bükülerek Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının tüm batı şeridi boyunca uzanır ve Şili'nin güney ucunda son bulur.