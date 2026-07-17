Pasifik Ateş Çemberi nedir? Yeni Zelanda depremi ile gündeme geldi! Pasifik Ateş Çemberi hangi ülkeleri kapsıyor, nerede?

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ NEDİR?

Pasifik Ateş Çemberi, yeryüzünün en yoğun sismik ve volkanik hareketliliğine ev sahipliği yapan, Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen devasa bir tektonik hattır. Dünya üzerindeki aktif yanardağların yaklaşık yüzde 75'ini barındıran bu hat, yerkabuğunu oluşturan devasa levhaların sürekli birbirine sürtünmesi, çarpışması ve birbirinin altına girmesiyle oluşur. Bu yoğun tektonik sıkışma nedeniyle dünya genelindeki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ı ve en büyük sarsıntıların çok büyük bir kısmı bu kuşak üzerinde meydana gelir.