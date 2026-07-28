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        Haberler Bilgi Gündem Polislik taban puanları 2026: PMYO polislik taban puanı kaç, TYT'den kaç puan gerekiyor?

        Polislik taban puanları 2026: PMYO polislik taban puanı kaç, TYT'den kaç puan gerekiyor?

        2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından polis olmak isteyen binlerce adayın gözü PMYO başvuru sürecine çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak 2026 PMYO başvuru kılavuzu öncesinde adaylar taban puan, kontenjan ve başvuru şartlarını araştırıyor. Bu yılın en çok aranan konuları arasında "Polislik taban puanları 2026", "PMYO TYT taban puanı" ve "Polislik için kaç puan gerekir?" soruları yer alıyor. 2026 yılına ilişkin resmi PMYO başvuru kılavuzu henüz yayımlanmazken, taban puanın kılavuzla birlikte kesinlik kazanması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında adayların belirli bir TYT ham puanını sağlaması gerekiyor. Peki, polislik taban puanları 2026 açıklandı mı, PMYO için TYT'den kaç puan gerekiyor? İşte 2026 polislik başvurularına ilişkin son durum ve merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 23:30 Güncelleme:
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        1

        YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte polislik hayali kuran adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak PMYO alım ilanını beklemeye başladı. 2026 yılı PMYO taban puanı ve kontenjanları henüz resmi olarak açıklanmasa da başvuru kılavuzunun kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre PMYO başvurularında TYT ham puanı esas alınırken, adaylar daha sonra ön sağlık, fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat aşamalarına katılıyor. Resmi puan ve kontenjan bilgileri Polis Akademisi tarafından yayımlanacak kılavuzla kesinleşecek. Peki, polislik taban puanları belli oldu mu, PMYO başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

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        POLİSLİK TABAN PUANLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

        2026 PMYO taban puanları ve kontenjanları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz resmi olarak açıklanmadı. YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından PMYO giriş kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. Kılavuzla birlikte taban puan, kontenjan, yaş şartı ve başvuru takvimi de netlik kazanacak.

        3

        PMYO İÇİN TYT'DEN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

        PMYO başvurularında en az 250 TYT ham puanı şartının uygulanması bekleniyor. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için ise bu puanın daha düşük uygulanabileceği öngörülüyor. Ancak kesin puan şartı, Polis Akademisi tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda yer alacak.

        4

        PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2026 yılı PMYO başvuru takvimi henüz ilan edilmedi. Ancak önceki yıllardaki süreç göz önüne alındığında, başvuruların YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulması bekleniyor. Başvurular internet üzerinden alınacak ve adaylar belirlenen tarihlerde ön başvurularını gerçekleştirebilecek.

        5

        POLİSLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        2026 yılı resmi kılavuzu beklenmekle birlikte, adaylarda genel olarak şu şartların aranması bekleniyor:

        T.C. vatandaşı olmak,

        Lise veya dengi okul mezunu olmak,

        PMYO için belirlenen TYT ham puanını almak,

        Erkek adaylarda en az 167 cm, kadın adaylarda en az 162 cm boya sahip olmak,

        Beden Kitle İndeksinin belirlenen aralıkta bulunması,

        Sağlık şartlarını taşımak,

        Ön sağlık, fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat aşamalarında başarılı olmak.

        6

        PMYO'DA BAŞARI SIRALAMASI VAR MI?

        PMYO alımlarında üniversite tercihleri gibi YÖK Atlas başarı sıralaması şartı bulunmuyor. Değerlendirmeler TYT ham puanı, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakat performansına göre yapılıyor. Bu nedenle yalnızca taban puanı almak yerleştirme için yeterli olmayabiliyor.

        7

        PMYO KILAVUZU NEREDEN YAYIMLANACAK?

        2026 PMYO başvuru kılavuzu yayımlandığında adaylar, başvuru tarihleri, kontenjanlar, taban puanlar ve tüm başvuru şartlarına Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Başvuru sürecinde yalnızca resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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