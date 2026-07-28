YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte polislik hayali kuran adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanacak PMYO alım ilanını beklemeye başladı. 2026 yılı PMYO taban puanı ve kontenjanları henüz resmi olarak açıklanmasa da başvuru kılavuzunun kısa süre içinde yayımlanması bekleniyor. Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre PMYO başvurularında TYT ham puanı esas alınırken, adaylar daha sonra ön sağlık, fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat aşamalarına katılıyor. Resmi puan ve kontenjan bilgileri Polis Akademisi tarafından yayımlanacak kılavuzla kesinleşecek. Peki, polislik taban puanları belli oldu mu, PMYO başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...