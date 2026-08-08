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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI AB VE TOTAL SIRALAMA - 8 AĞUSTOS || Dün Akşam ekrana gelen Asırlık Gece - MasterChef - Kuralsız Sokaklar reytinglerde ilk sıralarda

        REYTİNG SONUÇLARI AB VE TOTAL SIRALAMA - 8 AĞUSTOS || Dün Akşam ekrana gelen Asırlık Gece - MasterChef - Kuralsız Sokaklar reytinglerde ilk sıralarda

        Reyting sonuçları 8 Ağustos Cuma AB ve total listesi dün özellikle prime time'da ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Asırlık Gece - MasterChef - Kuralsız Sokaklar AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 8 Ağustos AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 11:27 Güncelleme:
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        Reyting sonuçları 8 Ağustos AB ve total sıralama güncel listesi geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Asırlık Gece - MasterChef - Kuralsız Sokaklar AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 8 Ağustos AB ve total reyting sıralaması...

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        AB REYTİNG SONUÇLARI 8 AĞUSTOS

        • MASTERCHEF TURKIYE – TV8
        • NOW ANA HABER – NOW
        • SICAK GELISME – KANAL D
        • KURALSIZ SOKAKLAR – KANAL D
        • KANAL D ANA HABER – KANAL D
        • ASIRLIK GECE – TRT 1
        • ASIRLIK GECE (TKR) – TRT 1
        • AŞK-I MEMNU (TKR) – KANAL D
        • DOGANIN KANUNU (TKR) – STAR TV
        • SUT KARDESLER (T.S) – STAR TV
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        TOTAL REYTİNG SONUÇLARI 8 AĞUSTOS

        • MASTERCHEF TURKIYE – TV8
        • NOW ANA HABER – NOW
        • KURALSIZ SOKAKLAR – KANAL D
        • SUT KARDESLER (T.S) – STAR TV
        • ASIRLIK GECE – TRT 1
        • KANAL D ANA HABER – KANAL D
        • ALTI USTU ISTANBUL (TKR) – ATV
        • KURALSIZ SOKAKLAR OZET – KANAL D
        • DOGANIN KANUNU (TKR) – STAR TV
        • AŞK-I MEMNU (TKR) – KANAL D
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        ABC-1 REYTİNG SONUÇLARI 8 AĞUSTOS

        • MASTERCHEF TURKIYE – TV8
        • NOW ANA HABER – NOW
        • ASIRLIK GECE – TRT 1
        • KURALSIZ SOKAKLAR – KANAL D
        • KANAL D ANA HABER – KANAL D
        • ASIRLIK GECE (OZET) – TRT 1
        • SICAK GELISME – KANAL D
        • AŞK-I MEMNU (TKR) – KANAL D
        • ASIRLIK GECE (TKR) – TRT 1
        • KURALSIZ SOKAKLAR OZET – KANAL D
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