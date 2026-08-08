REYTİNG SONUÇLARI AB VE TOTAL SIRALAMA - 8 AĞUSTOS || Dün Akşam ekrana gelen Asırlık Gece - MasterChef - Kuralsız Sokaklar reytinglerde ilk sıralarda

Reyting sonuçları 8 Ağustos AB ve total sıralama güncel listesi geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından en çok sorgulananlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Dün ekrana gelen yapımlar arasında özellikle Asırlık Gece - MasterChef - Kuralsız Sokaklar AB, Total ve ABC1 kategorilerine damgasını vurdu. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte güncel 8 Ağustos AB ve total reyting sıralaması...