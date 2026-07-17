Sağlık Bakanlığı iller arası tayin kura sonuçları sorgula: 17 Temmuz Sağlık Bakanlığı tayin sonuçları asil ve yedek isim listesi
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları 2026 için beklenen açıklama geldi. Binlerce doktor, hemşire, ebe ve sağlık personelinin yakından takip ettiği 2026 Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kurası 17 Temmuz Cuma günü noter huzurunda bilgisayar ortamında tamamlandı. Kura işleminin ardından Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları asil ve yedek isim listesi erişime açılırken, yeni görev yerini öğrenmek isteyen adaylar sonuç ekranına yöneldi. Peki Sağlık Bakanlığı iller arası kura sonuçları nereden sorgulanır, asil ve yedek isim listesi nasıl görüntülenir? İşte 17 Temmuz 2026 sonuç ekranı ve merak edilen ayrıntılar...
17 Temmuz Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları sağlık çalışanlarının gündemindeki yerini aldı. Başvuru ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen 2026 Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kurası sonrasında asil ve yedek isim listesi yayımlandı. Görev yeri değişikliği talebinde bulunan binlerce personel, sonuçların açıklanmasıyla birlikte "Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden öğrenilir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı ve süreçle ilgili son bilgiler...
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası tamamlandı. Sağlık Bakanlığı tayin kurası sonuçları ve yerleşenler listesi de yayınlandı.
SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI KURA SONUÇLARI VE ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edildi.