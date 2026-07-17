17 Temmuz Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları sağlık çalışanlarının gündemindeki yerini aldı. Başvuru ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen 2026 Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Kurası sonrasında asil ve yedek isim listesi yayımlandı. Görev yeri değişikliği talebinde bulunan binlerce personel, sonuçların açıklanmasıyla birlikte "Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden öğrenilir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı ve süreçle ilgili son bilgiler...