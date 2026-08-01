Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı 1 Ağustos 2026 Cumartesi! Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 1 Ağustos 2026 Cumartesi akşamı gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Milli Piyango Online tarafından canlı yayınlanan çekiliş sonrasında binlerce kişi kazandıran numaraları araştırmaya başladı. Kupon sahipleri, biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını resmi sonuç ekranı üzerinden kontrol edebiliyor. Peki, 1 Ağustos 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları…
Çılgın Sayısal Loto'nun 1 Ağustos 2026 Cumartesi tarihli çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından kazanan numaralar Milli Piyango Online tarafından ilan edildi. Şans oyunu tutkunları, büyük ikramiyenin devredip devretmediğini ve kuponlarına ikramiye isabet edip etmediğini öğrenmek için sonuç ekranına yöneldi. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte 1 Ağustos 2026 Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı…
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
1 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı.
9 - 21 - 66 - 76 - 80 - 84
JOKER 79 + SÜPERSTAR 70
Çekiliş sonrasında belirlenen kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sistemi üzerinden erişime açıldı. Oyuncular kuponlarını çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye durumlarını kontrol edebiliyor.
SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntülenebiliyor.
Kupon numarası veya çekiliş tarihi bilgileriyle sorgulama yaparak biletinize ikramiye isabet edip etmediğini kolayca öğrenebilirsiniz.
SÜPERSTAR NEDİR?
SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.
Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.