On Numara sonuçları açıklandı 10 Ağustos 2026 Pazartesi! On Numara sonucu sorgulama ekranı
On Numara'da haftanın ilk çekilişi tamamlanırken kupon sahiplerinin gözü kazandıran numaralara çevrildi. Büyük ikramiye için şansını deneyen vatandaşlar, çekilişin ardından kuponlarında yer alan numaraları kontrol etmeye başladı. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları resmi sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. Peki 10 Ağustos 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, büyük ikramiye kime isabet etti? İşte 10 Ağustos 2026 Pazartesi On Numara çekiliş sonucu ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...
Haftanın ilk On Numara çekilişi sonrası sonuç heyecanı başladı. Çekilişe katılan vatandaşlar, kuponlarını kontrol ederek kazandıran numaralarla eşleşme olup olmadığını araştırıyor. Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar ve ikramiye bilgileri Milli Piyango Online üzerinden takip edilebiliyor. Peki 10 Ağustos On Numara çekilişinde kazandıran numaralar neler oldu ve büyük ikramiye devretti mi? İşte On Numara sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...
10 AĞUSTOS ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI
10 Ağustos 2026 tarihli On Numara çekilişi tamamlandı ve sonuç heyecanı başladı. Çekilişin ardından kupon sahipleri kazandıran numaraları ve ikramiye dağılımını öğrenmek için sonuç ekranına yöneldi.
On Numara'da her çekilişte 1 ile 80 arasındaki sayılar arasından 22 numara belirleniyor. Oyuncular, kuponlarında yer alan tahminleri açıklanan numaralarla karşılaştırarak ikramiye durumlarını kontrol edebiliyor.
10 AĞUSTOS ON NUMARA KAZANDIRAN NUMARALAR
10 Ağustos 2026 On Numara çekilişinde çıkan kazandıran numaralar, çekilişin ardından resmi sonuç ekranından kontrol edilebiliyor. Sonuçlar kesinleştikçe kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı ilgili ekranda yayımlanıyor.
Kazandıran numaralar:
8 - 9 - 10 - 11 - 26 - 28 - 30 - 31 - 34 - 36 - 39 - 40
45 - 48 - 49 - 50 - 55 - 59 - 60 - 68 - 76 - 78
On Numara sonuçlarına göre büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti.
ON NUMARA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
On Numara çekiliş sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden görüntülenebiliyor.
Vatandaşlar kuponlarında yer alan numaraları açıklanan çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.
Sonuç sorgulama ekranında;
Çekilişte çıkan numaralar,
İkramiye kategorileri,
Devir bilgisi,
Kazanan kişi sayısı,
İkramiye tutarları
gibi bilgiler de yer alıyor.
ON NUMARA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞİYOR?
On Numara çekilişi, haftada iki gün Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştiriliyor. Çekiliş, noter huzurunda yapıldıktan sonra sonuçlar resmi platformlarda ilan ediliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.