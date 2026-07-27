On Numara sonuçları açıklandı 27 Temmuz Cuma! On Numara sonucu sorgulama ekranı
On Numara çekiliş sonuçları 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü erişime açıldı. Milli Piyango Online üzerinden gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu. Şans oyunu tutkunları sonuçları sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kontrol etmeye başladı. Büyük ikramiye ve diğer ikramiye kategorilerine ilişkin bilgiler de sonuçlarla birlikte yayımlandı. Çekiliş sonuçları Milli Piyango'nun resmi platformundan görüntülenebiliyor. Peki, 27 Temmuz 2026 On Numara sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar neler oldu? İşte 27 Temmuz 2026 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar...
27 Temmuz 2026 tarihli On Numara çekilişi tamamlandı ve sonuçlar ilan edildi. Haftanın merakla beklenen çekilişinin ardından kazandıran numaralar belli olurken, binlerce kişi biletlerini kontrol etmeye başladı. Çekiliş sonuçları Milli Piyango Online sistemi üzerinden anlık olarak sorgulanabiliyor. Kazanan numaraların yanı sıra ikramiye dağılımı da resmi sonuç ekranında yer alıyor. Peki, 27 Temmuz 2026 On Numara sonuçları nasıl sorgulanır? İşte On Numara sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar...
27 TEMMUZ 2026 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI
27 Temmuz 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları Milli Piyango Online tarafından yayımlandı. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar ve ikramiye bilgileri erişime açıldı.
On Numara oynayan vatandaşlar, resmi sonuç ekranı üzerinden kuponlarını kolayca kontrol edebiliyor.
27 TEMMUZ 2026 ON NUMARA KAZANDIRAN NUMARALAR
27 Temmuz 2026 On Numara çekilişinde çıkan numaralar şöyle:
1 - 2 - 6 - 9 - 10 - 21 - 30 - 32 - 38 - 40 - 42
47 - 53 - 54 - 58 - 59 - 61 - 62 - 68 - 70 - 72 - 73
ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
On Numara sonuçları, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden sorgulanabiliyor.
Bilet numarası veya kupon bilgileri girilerek ikramiye kazanılıp kazanılmadığı kolayca öğrenilebiliyor.
ON NUMARA NASIL OYNANIR?
Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi:
Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Sen Seç!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.
Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
İptal!
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Ne kadar kazanabilirsin?
On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.
Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.