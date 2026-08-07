Süper Loto sonuçları açıklandı 6 Ağustos 2026 Perşembe Çekilişi! Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
6 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından sonuçlar belli oldu. Milli Piyango Online tarafından noter huzurunda yapılan çekilişte kazandıran numaralar açıklandı. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, çekiliş sonuçlarını ve ikramiye dağılımını araştırmaya başladı. Çekilişin ardından Süper Loto sonuçları, Milli Piyango'nun resmi sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. Peki, 6 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte 6 Ağustos 2026 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar...
Süper Loto sonuçları açıklandı. Haftanın en çok takip edilen şans oyunu çekilişlerinden biri olan Süper Loto'da gözler büyük ikramiyeyi kazandıran sayılara çevrildi. Çekiliş, Milli Piyango Online tarafından canlı yayında ve noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirildi. Sonuçların açıklanmasının ardından kupon sahipleri, Süper Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden biletlerini kontrol etmeye başladı. Peki, 6 Ağustos 2026 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazandıran numaralar neler oldu? İşte Süper Loto sonuç sorgulama ekranı...
6 AĞUSTOS 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
6 Ağustos 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin sonuçları açıklandı.
Kazandıran numaralar:
24 - 27 - 38 - 41 - 49 - 50
Süper Loto'da büyük ikramiye (251.779.261 ₺) bir sonraki çekilişe devretti.
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Süper Loto sonuç sorgulama işlemi Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Vatandaşlar kupon bilgilerini sisteme girerek çekiliş sonuçlarını anında öğrenebiliyor. Sonuçlar ayrıca yetkili bayiler aracılığıyla da kontrol edilebiliyor. Resmi platformlarda ikramiye kategorileri ve kazanan sayıları detaylı olarak paylaşılıyor. Talihlilerin sonuçları yalnızca resmi kaynaklardan takip etmesi öneriliyor.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.