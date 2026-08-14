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        Haberler Bilgi SON DEPREMLER 14 AĞUSTOS AFAD VE KANDİLLİ || Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte anlık depremler tablosu

        SON DEPREMLER 14 AĞUSTOS AFAD VE KANDİLLİ || Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte anlık depremler tablosu

        Son depremler 14 Ağustos Kandilli ve AFAD listesi hemen her gün olduğu gibi bugün de deprem kuşağında yer alan ülkemizde hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Merak edenler için güncel son depremler listesini haberimizde derledik. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? Merak edenler için AFAD ve Kandilli listesini haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli 14 Ağustos son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 09:12 Güncelleme:
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        Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hisedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı merak ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğnde oldu? AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 14 Ağustos tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

        14-08-2026 07:30:01 39.2038 27.4955 8.79 ML 1.7 Soma (Manisa) 725547
        14-08-2026 06:43:08 38.3468 37.7963 11.82 ML 2.2 Akçadağ (Malatya) 725545
        14-08-2026 06:41:50 39.2523 28.9785 12.79 ML 1.2 Simav (Kütahya) 725546
        14-08-2026 06:35:18 37.6163 37.3492 7 ML 1.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 725544
        14-08-2026 06:24:38 40.4438 35.546 6.95 ML 1.3 Göynücek (Amasya) 725542
        14-08-2026 06:20:55 38.9427 29.9182 6.84 ML 1.3 Dumlupınar (Kütahya) 725543
        14-08-2026 06:20:36 38.4635 38.2917 7 ML 0.8 Battalgazi (Malatya) 725541
        14-08-2026 05:08:50 39.777 34.298 6.4 ML 1.1 Yerköy (Yozgat) 725539
        14-08-2026 05:03:21 38.3043 38.2505 7.06 ML 0.7 Yeşilyurt (Malatya) 725540
        14-08-2026 05:00:49 37.9343 27.6427 6.57 ML 2.2 Germencik (Aydın) 725538
        14-08-2026 04:53:56 37.9317 27.6438 6.14 ML 2.4 Germencik (Aydın) 725534
        14-08-2026 04:48:18 39.1153 28.3538 7 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir) 725536
        14-08-2026 04:44:42 36.6507 29.3515 7.47 ML 1.5 Seydikemer (Muğla) 725535
        14-08-2026 04:37:38 38.5797 39.583 6.99 ML 1.2 Maden (Elazığ) 725537
        14-08-2026 04:16:15 39.7247 38.8943 13.76 ML 1.4 Kemah (Erzincan) 725532
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