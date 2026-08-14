SON DEPREMLER 14 AĞUSTOS AFAD VE KANDİLLİ || Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu? İşte anlık depremler tablosu

Deprem mi oldu, son deprem nerede ne zaman oldu? Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hisedilen sarsıntılar sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı merak ediliyor. Peki, az önce deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğnde oldu? AFAD ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak güncellenen deprem kayıtlarında, son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme saati kamuoyuyla paylaşılıyor. İşte 14 Ağustos tarihli AFAD ve Kandilli son depremler listesi...