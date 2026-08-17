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        Haberler Bilgi AFAD ve Kandilli son depremler listesini açıkladı! 17 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli son depremler listesini açıkladı! 17 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklüklerini, derinliklerini ve merkez üssünü listeliyor. Dün Bingöl'de meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından gözler "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte, 17 Ağustos Pazartesi Kandilli ve AFAD ile son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 06:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
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        Türkiye'de meydana gelen son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlandı. 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde vatandaşlar meydana gelen sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğünü araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli verilerine göre çeşitli bölgelerde küçük büyüklükte depremler kaydedildi. İşte, 17 Ağustos 2026 Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 17 Ağustos Pazartesi gece saat 03:46'da Kütahya'da 2.3, saat 04:05'te Malatya'da ve saat 05:56'da Van'da 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        AFAD SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-08-17 05:56:44 38.232 42.75067 7.0 ML 2.4 Bahçesaray (Van)
        2026-08-17 05:37:20 38.2265 42.73783 7.0 ML 1.6 Bahçesaray (Van)
        2026-08-17 05:22:19 38.10017 42.55983 7.0 ML 2.3 Hizan (Bitlis)
        2026-08-17 05:16:21 39.6215 26.43033 8.02 ML 1.1 Ayvacık (Çanakkale)
        2026-08-17 05:12:32 38.16167 38.4835 7.0 ML 0.9 Battalgazi (Malatya)
        2026-08-17 05:11:10 39.22017 29.0135 11.99 ML 1.2 Simav (Kütahya)
        2026-08-17 04:59:04 40.0595 28.64567 7.05 ML 1.2 Mustafakemalpaşa (Bursa)
        2026-08-17 04:52:51 34.709 29.10083 5.7 ML 2.4 Akdeniz - [172.07 km] Kaş (Antalya)
        2026-08-17 04:43:36 39.25217 28.096 12.2 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-17 04:05:48 37.94083 37.5975 7.0 ML 2.6 Gölbaşı (Adıyaman)
        2026-08-17 04:05:17 38.164 38.65183 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
        2026-08-17 04:01:06 38.49917 30.70583 6.99 ML 1.1 Şuhut (Afyonkarahisar)
        2026-08-17 04:00:11 39.1775 28.94217 5.64 ML 1.0 Simav (Kütahya)
        2026-08-17 03:46:59 39.21833 28.99917 11.93 ML 2.1 Simav (Kütahya)
        2026-08-17 03:28:36 39.21367 28.977 10.04 ML 1.3 Simav (Kütahya)
        2026-08-17 03:01:55 37.54833 37.25883 9.47 ML 0.8 Pazarcık (Kahramanmaraş)
        2026-08-17 02:26:27 39.21933 28.9865 10.28 ML 1.4 Simav (Kütahya)
        2026-08-17 02:24:25 39.3965 40.64767 7.0 ML 1.2 Yedisu (Bingöl)
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        2026-08-17 02:07:45 39.14983 29.12467 6.56 ML 0.8 Simav (Kütahya)
        2026-08-17 02:04:45 37.32633 37.02217 10.4 ML 1.1 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
        2026-08-17 01:56:05 39.21833 28.99017 10.15 ML 1.9 Simav (Kütahya)
        2026-08-17 01:51:50 36.737 27.00817 7.22 ML 1.6 Ege Denizi - [35.95 km] Bodrum (Muğla)
        2026-08-17 01:43:07 37.553 38.71083 7.0 ML 1.1 Hilvan (Şanlıurfa)
        2026-08-17 01:22:11 44.28583 33.0255 46.26 ML 3.3 Karadeniz
        2026-08-17 01:14:44 38.76433 26.481 10.83 ML 1.6 Ege Denizi - [11.89 km] Karaburun (İzmir)
        2026-08-17 01:14:43 38.75317 26.40383 7.04 ML 1.6 Ege Denizi - [09.93 km] Karaburun (İzmir)
        2026-08-17 01:10:41 40.112 28.62333 5.85 ML 1.1 Mustafakemalpaşa (Bursa)
        2026-08-17 00:57:40 37.55833 37.27033 12.49 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş)
        2026-08-17 00:43:18 39.213 28.07783 5.86 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-08-17 00:40:43 39.03867 34.48933 7.0 ML 0.9 Mucur (Kırşehir)

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.08.17 06:25:59 38.6423 25.6278 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.08.17 06:04:41 37.9985 38.2220 13.9 -.- 1.4 -.- MESTAN-(ADIYAMAN) İlksel
        2026.08.17 05:56:43 38.2335 42.7723 1.5 -.- 2.5 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
        2026.08.17 05:17:14 36.5813 28.8510 5.8 -.- 2.1 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
        2026.08.17 05:16:21 39.5997 26.4177 7.5 -.- 1.4 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
        2026.08.17 05:11:10 39.2430 29.0182 8.2 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.17 04:59:04 40.0383 28.6783 16.8 -.- 1.2 -.- KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
        2026.08.17 04:05:47 37.9638 37.6005 5.0 -.- 2.5 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

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        2026.08.17 04:00:10 39.2285 29.0227 9.8 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.17 03:49:33 41.7050 23.6688 6.9 -.- 1.9 -.- BULGARISTAN İlksel
        2026.08.17 03:46:59 39.2403 28.9893 5.7 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.17 03:28:36 39.2345 29.0132 6.9 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.17 02:26:27 39.2113 29.0577 2.0 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.17 01:59:11 39.5565 25.9490 1.9 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
        2026.08.17 01:56:06 39.1952 29.0247 5.8 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.08.17 00:57:41 37.5367 37.2893 7.0 -.- 1.8 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.08.17 00:43:17 39.2200 28.0405 7.9 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

        KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

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