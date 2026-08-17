AFAD ve Kandilli son depremler listesini açıkladı! 17 Ağustos az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenlerin gündeminde yer alıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklüklerini, derinliklerini ve merkez üssünü listeliyor. Dün Bingöl'de meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin ardından gözler "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu ve kaç büyüklüğünde?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte, 17 Ağustos Pazartesi Kandilli ve AFAD ile son depremler listesi...
Türkiye'de meydana gelen son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlandı. 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü sabah saatlerinde vatandaşlar meydana gelen sarsıntıların merkez üssü ve büyüklüğünü araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli verilerine göre çeşitli bölgelerde küçük büyüklükte depremler kaydedildi. İşte, 17 Ağustos 2026 Pazartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli ve AFAD tarafından yayınlanan anlık son dakika depremler listesi ile, Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen sarsıntılar listeleniyor. 17 Ağustos Pazartesi gece saat 03:46'da Kütahya'da 2.3, saat 04:05'te Malatya'da ve saat 05:56'da Van'da 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD SON DAKİKA DEPREMLER
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.08.17 06:25:59 38.6423 25.6278 5.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.08.17 06:04:41 37.9985 38.2220 13.9 -.- 1.4 -.- MESTAN-(ADIYAMAN) İlksel
2026.08.17 05:56:43 38.2335 42.7723 1.5 -.- 2.5 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel
2026.08.17 05:17:14 36.5813 28.8510 5.8 -.- 2.1 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2026.08.17 05:16:21 39.5997 26.4177 7.5 -.- 1.4 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2026.08.17 05:11:10 39.2430 29.0182 8.2 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.17 04:59:04 40.0383 28.6783 16.8 -.- 1.2 -.- KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2026.08.17 04:05:47 37.9638 37.6005 5.0 -.- 2.5 -.- KAPIDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.08.17 04:00:10 39.2285 29.0227 9.8 -.- 1.1 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.17 03:49:33 41.7050 23.6688 6.9 -.- 1.9 -.- BULGARISTAN İlksel
2026.08.17 03:46:59 39.2403 28.9893 5.7 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.17 03:28:36 39.2345 29.0132 6.9 -.- 1.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.17 02:26:27 39.2113 29.0577 2.0 -.- 1.5 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.17 01:59:11 39.5565 25.9490 1.9 -.- 1.7 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2026.08.17 01:56:06 39.1952 29.0247 5.8 -.- 1.8 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.08.17 00:57:41 37.5367 37.2893 7.0 -.- 1.8 -.- TETIRLIK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.08.17 00:43:17 39.2200 28.0405 7.9 -.- 1.4 -.- ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel